एविएटर चश्मा-स्लो मोशन स्पीड.. पलक झपकते दाग दी मिसाइल! VIDEO में दिखा Kim Jong का टशन

उत्तर कोरिया (North Korea) ने अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (Intercontinental Ballistic Missile) का सफल परीक्षण किया. इसकी पुष्टि उत्तर कोरियाई मीडिया ने की है. इस मिसाइल परीक्षण के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें किम जोंग उन (Kim Jong Un) फुल टशन में नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनका 'फिल्मी अंदाज' वाला ये वीडियो वायरल हो रहा है.

दरअसल, बीते दिन उत्तर कोरिया की मीडिया ने Kim Jong का एक वीडियो जारी किया. इस वीडियो में किम मिसाइल लांच का जश्न मनाते दिख रहे हैं. लेदर की जैकेट और सन ग्लास पहने किम जोंग सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ किसी फिल्मी हीरो के स्टाइल में एंट्री लेते हैं और आखिर में वो मिसाइल परीक्षण के लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं. जिसके बाद मिसाइल लांच कर दी जाती है.

वीडियो में दिखा किम जोंग का टशन!

वीडिया में किम जोंग उन फुल टशन में नजर आ रहे हैं. किसी फिल्मी हीरो की तरह उन्हें स्लो मोशन में चलते हुए दिखाया गया है. ब्लैक जैकेट-ब्लैक पैंट पहने किम ने काला चश्मा भी लगा रखा है. वीडियो में किम को ताली बजाते और हंसते हुए देखा जा सकता है. उनके साथ दो सैन्य अधिकारी भी चल रहे हैं. वीडियो के आखिर में वो ग्रीन सिग्नल देते हैं, जिसके बाद मिसाइल को लांच किया गया.

BREAKING: North Korea's state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.



इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने रिएक्ट किया है. किसी ने इसे शानदार एडिटिंग बताया तो किसी ने इसे किम जोंग का फिल्मी अवतार बताया. आइए देखते हैं कुछ फनी Memes..

आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की इस मिसाइल का नाम Hwasong-17 है. बताया जा रहा है कि यह किसी भी देश की ओर से रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की गई अब तक की सबसे बड़ी तरल-ईंधन वाली मिसाइल है. हालांकि, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की ओर से किए गए इस मिसाइल परीक्षण की निंदा की है.

वहीं किम जोंग ने इसे अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन बताया है. साथ ही कहा है कि इसे अमेरिका की ओर से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार किया गया है. गौरतलब है कि यह इस साल उत्तर कोरिया का यह 12वां प्रक्षेपण था.