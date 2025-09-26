ईरान या फिर रूस... युद्ध के समय बिकते हैं ज्यादा कंडोम! कई गुना बढ़ जाती है बिक्री

युद्ध जैसे संकट के समय कंडोम की बिक्री बढ़ जाती है. इजरायल हमले के बाद ईरान में खूब कंडोम बिके थे. एक ऑनलाइन रिटेलर के आंकड़ों के अनुसार यह खुलासा हुआ है. इसी तरह दूसरे देशों में भी संकट के समय कंज्यूमर बिहेवियर पर रिपोर्ट में ऐसे ही खुलासे हुए हैं.

ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वहां के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिजीकला के आंकड़ों के अनुसार, जून में कंडोम की खूब बिक्री हुई थी. जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था और देश 12 दिनों तक युद्ध की स्थिति में फंसा था. इस दौरान ईरान में कंडोम की खरीद में 26% की वृद्धि हुई थी.

स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है डिमांड

कंज्यूमर बिहेवियर पर एक रिपोर्ट में युद्ध के दौरान स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट्स की मांग में वृद्धि देखी गई है. इनमें सैनिटरी पैड, कीटाणुनाशक, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप्स, मेडिकल पट्टियां, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर, एडल्ट डायपर और सैनिटरी अंडरपैड शामिल थे.

13 जून को ईरान के सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर अचानक हुए इजरायली हमले के तीन महीने बाद यह रिपोर्ट आई है. हवाई हमलों में परमाणु वैज्ञानिकों के साथ-साथ सैकड़ों ईरानी सैनिक और अफसर मारे गए थे. ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से जवाबी कार्रवाई की थी. इसमें 31 इजरायली नागरिक और एक गैर-ड्यूटी सैनिक मारा गया था.

Advertisement

ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने किया था हमला

इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 22 जून को संघर्ष में शामिल हो गया. उसने 24 जून को युद्ध विराम कराने से पहले फोर्डो, नतांज और इस्फ़हान सहित प्रमुख परमाणु स्थलों पर हमले किये. ऐसे हालात में ईरान में कंडोम की काफी ज्यादा बिक्री हुई थी. पूरे देश में सामान्य से 26 प्रतिशत अधिक कंडोम बिके थे.

दूसरे देशों में भी संकट के दौर में बढ़ी है कंडोम की बिक्री

संघर्ष या संकट के समय अन्य देशों में भी कंडोम की बिक्री में इसी तरह की बढ़ोतरी देखी गई है. अक्टूबर 2006 में उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण के बाद, दक्षिण कोरियाई सुविधा स्टोरों में कंडोम की बिक्री में उछाल दर्ज किया गया था. वहां प्रतिदिन औसतन 1,930 कंडोम की बिक्री हुई, जबकि पहले यह प्रतिदिन लगभग 1,508 कंडोम बिकते थे.

रूस में भी बढ़ गई थी कंडोम की बिक्री

रूस में, मार्च 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, प्रमुख खुदरा विक्रेताओं ने कंडोम की बिक्री में भारी वृद्धि दर्ज की. फार्मेसी चेन रिग्ला में 26% की वृद्धि दर्ज की गई थी. वहीं ऑनलाइन मार्केटप्लेस वाइल्डबेरीज की बिक्री में साल-दर-साल लगभग 170% की वृद्धि देखी गई, यह वृद्धि कंज्यूमर की कमी और मूल्य वृद्धि के डर से जुड़ी थी.

Advertisement

कोविड के समय अमेरिका में भी बिक्री में आया था उछाल

इसी तरह का व्यवहार संयुक्त राज्य अमेरिका में COVID-19 महामारी के शुरुआती महीनों के दौरान दर्ज किया गया था. जब रेकिट बेनकिजर जैसे कंडोम निर्माताओं ने कंज्यूमर में अनिश्चितता और सप्लाई चेन बाधित होने की आशंकाओं की वजह से बिक्री में उछाल की सूचना दी थी.

---- समाप्त ----