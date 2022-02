IPS को ठेले वाले से क्यों कहना पड़ा- मूंगफली नहीं खा सकते? VIDEO हुआ VIRAL

Subhash Dubey IPS: सुभाष दुबे 2005 बैच के आईपीएस (IPS) अधिकारी हैं. सोशल मीडिया पर आजकल उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं. कई वीडियो में वे सड़क किनारे आम लोगों से बातचीत करते नजर आते हैं. इन वीडियोज पर काफी लोगों ने तारीफ भरे कमेन्ट किए हैं. हालांकि, कुछ लोगों ने उन पर सवाल भी उठाए हैं.

हाल में उनका एक वीडियो वायरल हुआ. इसमें वह मूंगफली खाने पहुंचते हैं तो मूंगफली बेच रहा युवक उनसे पूछता, चालान काटोगे क्‍या? इस वीडियो को यूट्यूब पर 83 लाख से ज्‍यादा लोग देख चुके हैं. वहीं उनके वाराणसी के लोगों से बात करते हुए कई वीडियो वायरल हुए हैं. वह लोगों के बीच कंबल वितरित करते हुए भी दिख रहे हैं.

फिलहाल सुभाष दुबे इस समय वाराणसी में पोस्‍टेड हैं. वाराणसी में वह एडिशनल कमिश्‍नर के पद पर पर कार्यरत है.

जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है, उसमें वह संदीप गुप्‍ता नाम के मूंगफली बिक्रेता से मूंगफली खरीदने पहुंचते हैं, इतने में तपाक से संदीप बोल पड़ते हैं, चालान काटेंगे क्‍या? इस पर सुभाष दुबे बोलते हैं, क्‍यों मूंगफली नहीं खा सकते क्‍या, मूंगफली खाने आए हैं चालान काटने नहीं?

इस वीडियो पर कई लोगों ने Twitter पर उनकी तारीफ की है तो कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की है. वहीं एक वीडियो में चाय पीते हुए दिख रहे हैं. जिसमें चायवाला भी उनकी तारीफ कर रहा है, वह कहता है कि आप बहुत अच्‍छे हैं, लोगों की मदद करते हैं. इस चायवालों को वह कंबल देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

Eventually we come on donating and free scheme. IPS motivation to the roadside vendor was incredible!! One should work and make money but not looking for free schemes. — Vimal Chaubey 🇮🇳 (@vimal_chaubey) January 30, 2022

यही जनता से सरोकार का, connectivity का रास्ता है।शानदार। — Santosh kumar Sharma (@aap_ka_santosh) January 29, 2022

Bureaucrats like you are inspiration to many. This difference is something that needs to be eliminated from the society. Bureaucrats need to be more human specially to lower class of society. — Desh sarvopari (@malhotra1110_dr) January 30, 2022

Very well done sir @dubey_ips.I always love to watch your videos with full of kindness towards the others.I wish if all the Police personal start behaving like this.That will change our country & also will change the people perception that all cops are not Bad.We proud of you Sir — Ambuj Chaturvedi BJP 🇮🇳 (@aambuj2) January 30, 2022