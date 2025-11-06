scorecardresearch
 

मेरा नाम 'India' है… विदेश में रहने वाली महिला ने बताया- माता-पिता ने क्यों रखा ये नाम

अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय मूल की महिला का नाम ही 'इंडिया' है. उनका पूरा नाम इंडिया विटकिन है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे उन्हें नाम की वजह से लोग चिढ़ाते थे. फिर भी उन्हें इससे बेहद प्यार है.

अमेरिका में रहने वाली इस भारतीय महिला का नाम ही है इंडिया (Photo - Instagram/@ @indiawitkin)
अमेरिका में रहने वाली इस भारतीय महिला का नाम ही है इंडिया (Photo - Instagram/@ @indiawitkin)

एक महिला का नाम ही उसके देश के नाम पर रख दिया गया. यहां बात हो रही है 'इंडिया विटकिन' नाम की एक महिला की, जो अमेरिका में रहती हैं. यह महिला भारतीय मूल की हैं और उनके माता-पिता और नानी ने अपने देश के प्रति प्यार की वजह से बेटी का नाम ही इंडिया रख दिया. 

अब इंडिया विटकिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और बताया है कि कैसे उन्हें अपने नाम की वजह से बचपन से लेकर अब तक कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. उनका मजाक भी उड़ाया गया. फिर भी उन्हें अपने नाम से प्यार है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों ने इस नाम की वजह से उनका मजाक ही उड़ाया. इसकी वजह से उन्हें काफी प्यार भी मिला है और अब उन्हें अपने नाम का महत्व पता है. 

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताई कहानी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @indiawitkin नाम के हैंडल से इस महिला ने एक वीडियो शेयर किया है. इसके साथ ही एक लंबा-चौड़ा पोस्ट भी लिखा है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by India Witkin (@indiawitkin)

वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है -  मेरे नाम के साथ मेरा रिश्ता. मुझे अमेरिका में चिढ़ाया जाता था, फिर इंडिया में सवाल पूछे जाते थे... मैं इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह करती थी कि लोग क्या सोचते हैं और मैंने कभी अपने नाम की खासियत को नहीं समझा.

बड़ी होने पर पता चला नाम का महत्व
आखिरकार 18 साल की उम्र में जब मैं बड़ी हुई (मैंने अपने कॉलेज के निबंध में भी अपने नाम के बारे में लिखा था), तो मुझे यह पसंद आने लगा. अब 29 साल की उम्र में मुझे यह बहुत पसंद है और मैं अपनी नानी की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह नाम रखा. इसके लिए मेरे माता-पिता को धन्यवाद!

विटकिन ने बताया कि उसके जन्म से पहले, उसके माता-पिता इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उसका नाम क्या रखें. उसके जन्म से ठीक एक हफ़्ते पहले, उसकी नानी ने बहुत ही सहजता से कहा कि उसका नाम इंडिया रखा जा सकता है, और उसके जन्म के बाद उसके माता-पिता ने यही नाम रखा.

अपने नाम से है बेहद प्यार
विटकिन ने बताया कि उनकी नानी ने यह नाम इसलिए सुझाया क्योंकि यह उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि वह कहां से आई हैं. उन्होंने बताया कि उनका यह नाम भारत की खूबसूरत और विशाल संस्कृति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है, जिस देश से वह प्यार करती हैं. इंडिया को अपने नाम से बेहद प्यार है.

सोशल मीडिया मिल रहे ऐसे रिएक्शंस 
उनके इस वीडियो पर यूजर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि अपनी जड़ों का सम्मान करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है. दूसरे ने लिखा - मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने आपका यह नाम रखा. कितना सुंदर है. एक अन्य ने  लिखा कि यह कितनी खूबसूरत कहानी है.

