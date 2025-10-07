scorecardresearch
 

'सिरदर्द है तो दवा खाओ, ऑफिस तो आना ही पड़ेगा हीरो...', कर्मचारी और बॉस की चैट वायरल

भारत के कॉरपोरेट ऑफिसों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बॉस और कर्मचारियों के बीच ‘बीमार होने पर छुट्टी’ को लेकर बहस छिड़ जाती है. कुछ ऐसा ही मामला हाल ही में सामने आया जब एक भारतीय कर्मचारी ने सिरदर्द की वजह से छुट्टी मांगी, लेकिन उसके मैनेजर ने उसे आराम करने के बजाय ऑफिस आने का आदेश दे दिया. इस बातचीत का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

छुट्टी मांगने पर बॉस ने कर्मचारी को कहा, 'भाई केसी बात कर रहे हो. स्कूल में नहीं है.' (Photo: Freepik and Reddit/@‘r/IndianWorkplace’ subreddit)
छुट्टी मांगने पर बॉस ने कर्मचारी को कहा, 'भाई केसी बात कर रहे हो. स्कूल में नहीं है.' (Photo: Freepik and Reddit/@‘r/IndianWorkplace’ subreddit)

सोशल मीडिया हैंडल रेडिट पर एक कर्मचारी ने अपनी और बॉस की चैट्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया और यह पोस्ट वायरल हो गया. दरअसल, कर्मचारी अपने बॉस से तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी की गुहार लगा रहा है लेकिन बॉस का कहना है कि ऑफिस तो आना ही पड़ेगा. पोस्ट के कैप्शन में कर्मचारी ने लिखा "जब मैंने छुट्टी मांगी तो मेरे मैनेजर ने कहा, सिरदर्द के साथ कोई काम कैसे कर सकता है?"

चैट में क्या लिखा हुआ है?

मैनेजर ने लिखा: "दवा लेके आओ, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, सिरदर्द ही है."

कर्मचारी ने जवाब दिया: "डोलो था वो लेके देखता हूं."

मैनेजर ने जवाब दिया: "हां, ऑफिस आओ हीरो."

कर्मचारी ने फिर लिखा: "अभी भी हो रहा है सिरदर्द, नहीं आ पाऊंगा."

जिस पर मैनेजर ने जवाब दिया: "दवा लो ना हीरो. सिरदर्द में थोड़ी न मिलती है. भाई केसी बात कर रहे हो. स्कूल में नहीं है."

कर्मचारी ने जवाब दिया: "ले लिया अभी थोड़ी देर पहले."

फिर मैनेजर ने लिखा: "अब आप कंपनी में हो, थोड़ा आराम कर लो भले ही, लेकिन ऑफिस आओ."

कर्मचारी ने जवाब दिया: "कोशिश करता हूं."

यूजर्स बोले- हीरो वाली बात परेशान कर रही है

इस पोस्ट पर रेडिट यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अगली बार से अस्वस्थ बोलो." एक और यूज़र ने टिप्पणी की, "सिरदर्द में नहीं मिलता तो क्या हार्ट अटैक आने का इंतज़ार करना पड़ेगा? बहुत परेशान करने वाला है! ये हीरो-हीरो वाली बातें मुझे परेशान कर रही हैं."

शेयर किया अपना एक्सपीरिएंस

एक यूजर्स ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा “अपनी पिछली कंपनी में, मैंने छुट्टी न लेने की आदत बना ली थी. मेरा मैनेजर इस बात से बहुत खुश था कि मैं गधे की तरह काम कर रहा था. एक दिन मुझे वायरल बुखार हो गया और मैंने मैसेज करके बताया कि मैं काम नहीं कर सकता और उसने मुझे आधे दिन काम करने को कहा. मैं हैरान रह गया. मेरी टीम के दूसरे लोग महीने में दो-तीन बार बीमारी की छुट्टी लेते थे. मैंने चार महीने में ही वह नौकरी छोड़ दी और अपनी नई कंपनी में मैं अब ज़्यादा काम नहीं करता. जब मैं ठीक रहता हूं तब भी मैं महीने में एक बार बीमारी की छुट्टी लेता हूं.”

एक अन्य यूजर्स ने कहा, “मैं कभी छुट्टी नहीं मांगता. मैं छुट्टी लेता हूं और सूचित करता हूं. मैं बाकी दिनों में उसकी भरपाई के लिए बदलाव करता हूं.” कई यूजर्स ने बताया कि ऑफिस में इस तरह का रवैया एक बड़ी समस्या को दर्शाता है कि कुछ प्रबंधक अभी भी कर्मचारियों की स्वास्थ्य समस्याओं को मामूली समझते हैं.

