स्विट्जरलैंड में इंडियन कपल से मारपीट, इस बात को लेकर चाइनीज होटल मालिक ने तोड़े दांत!

कनाडा में रह रहा भारतीय कपल स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने गया था, लेकिन उनके साथ वहां कुछ ऐसा हुआ कि उनकी यह ट्रिप एक बुरे सपने में बदल गई. कपल ने आरोप लगाया कि एक चीनी होटल मैनेजर ने उनपर बेरहमी से हमला किया. निकिता और करण ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर इस घटना के बारे में बताया है.

दरअसल, 24 जून को निकिता और करण गेर्सौ के सीहोटल श्वर्ट में ठहरे थे. यह झील किनारे की एक प्रॉपर्टी है, जिसे एक चीनी मूल के परिवार ने पट्टे पर लिया था और वही इसे चला रहा था. इसी दौरान विवाद शुरू हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया और निकिता गंभीर रूप से घायल हो गईं.

बिना पूछे कमरे का पंखा हटाया

पोस्ट के अनुसार, पहले जब होटल के कर्मचारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके कमरे से एक पंखा हटा दिया. जब उन्होंने विनम्रता से इस मुद्दे को उठाया, तो मैनेजर ने उन्हें अहंकार, धमकियों और गाली-गलौज देना शुरू कर दिया. मैनेजर ने कपल से इंग्लिश में बात करने से मना कर दिया था, इसके बाद कपल को जर्मन में ट्रांसलेट करके अपनी बात रखी.

निकिता के दांत तोड़े

बहस होने के बाद निकिता को लगा उनके कलर की वजह ने उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है. अगली सुबह, चेक आउट करते समय, उन्होंने एक अन्य कर्मचारी को यह घटना बताने की कोशिश की. इसी वक्त मैनेजर आया और कपल्स के साथ हाथपाई करने लगा. दंपति ने आरोप लगाया कि उसने निकिता के चेहरे पर एक कठोर धातु की वस्तु फेंकने से पहले उन्हें बार-बार घूंसे और लातें मारीं. हमले में निकिता का एक दांत टूट गया और कई चोटे आईं.

इसके अलावा, मैनेजर ने बाद में करण के खिलाफ एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसे आशीष दंपति को न्याय दिलाने में बाधा डालने की कोशिश मानते हैं. दंपति के अनुसार, अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि मैनेजर से पूछताछ हुई भी है या नहीं.

