समोसे खाने के लिए होती है मीटिंग... टीना डाबी के सामने भड़के रविंद्र सिंह भाटी! वीडियो वायरल

यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाने वाली टीना डाबी चर्चित IAS अफसर हैं. अलग-अलग वजहों से वो अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उनकी काफी चर्चा हो रही है. इसकी वजह उनकी एक बैठक का वायरल वीडियो है.

टीना डाबी फिलहाल राजस्थान के बाड़मेड़ में जिला कलेक्टर हैं. जिला के विकास कार्यों को लेकर वहां के सांसद और शिव के विधायक के साथ उनकी एक मीटिंग का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में विधायक रविंद्र भाटी उनके सामने दूसरे अफसरों पर भड़कते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में अफसरों पर भड़कते दिखे रविंद्र भाटी

वीडियो में रविंद्र भाटी को यह कहते सुना जा सकता है कि - क्या समोसे खाने के लिए मीटिंग होती है. जिस भी मुद्दे को लेकर बैठक चल रही है, उस पर सांसद उमेदा राम बेनीवाल भी यह कहते दिखते हैं कि अगर खुद ही सबकुछ करना है, तो हमलोगों को क्यों बुलाया गया.

सांसद के बाद विधायक रविंद्र भाटी ने टीना डाबी पर से सवाल करते दिखे. उन्होंने पूछा कि ये मीटिंग कितने दिनों बाद हो रही है. इस पर टीना डाबी जवाब देती हैं तीन साल बाद हुई है. तब भाटी कहते हैं - नहीं, चार साल बाद मीटिंग हो रही है. अगली मीटिंग फिर चार साल बाद होगी.

चार साल बाद हो रही मीटिंग पर सवाल

रविंद्र भाटी के सवाल पर मीटिंग में मौजूद दूसरे अफसर कुछ बताने लग जाते हैं. इस पर रविंद्र भाटी टीना डाबी के सामने अफसरों को फटकार लगाते दिखते हैं. वह कहते हैं कि कर तो बहुत कुछ सकते हैं. ये बताएं कि चार साल बाद ये मीटिंग क्या समोसा खाने के लिए हुई है. अब फिर अगली मीटिंग तीन या चार साल बाद होगी.

सुर्खियों में बने रहते हैं टीना डाबी और रविंद्र भाटी

इस वायरल वीडियो के बाद IAS टीना डाबी फिर से चर्चा में हैं. लोग इस मीटिंग का फुटेज खूब शेयर कर रहे हैं. इस वजह से टीना डाबी और विधायक रविंद्र भाटी की काफी चर्चा हो रही है. बता दें कि दोनों ही अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं.

