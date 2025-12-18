दिमाग, हाथ, स्किन... मुर्दाघर के शवों से अंग चोरी कर बेचता था मैनेजर, 8 साल के लिए गया जेल

हार्वर्ड के मुर्दाघर के मैनेजर को शवों के अंगों को 'गहनों' की तरह बेचने के आरोप में सजा सुनाई गई है. बोस्टन स्थित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुर्दाघर के एक पूर्व मैनेजर को शरीर के अंगों को किसी मामूली वस्तु की तरह चुराने और बेचने के आरोप में आठ साल की जेल की सजा सुनाई गई.

एपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि आरोपी सेड्रिक लॉज एक घिनौना काम कर रहा था. वह हार्वर्ड को दान किए गए शवों की अनुसंधान के लिए आवश्यकता न होने पर उनके मस्तिष्क, त्वचा, हाथ और चेहरे पेंसिल्वेनिया और अन्य जगहों पर खरीदारों को भेजता था.

पत्नी भी अंग चोरी में करती थी पति की मदद

उनकी पत्नी डेनिस लॉज को भी उनकी सहायता करने के आरोप में एक साल से कुछ अधिक समय के लिए जेल की सजा सुनाई गई. वे मंगलवार को पेंसिल्वेनिया के विलियम्सपोर्ट स्थित फेडरल कोर्ट में पेश हुए थे.

ऐसे अंग चुराकर बेचता था सेड्रिक

सेड्रिक लॉज ने एक खरीदार को इंसानी स्किन उपलब्ध कराया, ताकि उससे एक किताब का कवर बनाया जा सके. यह एक बेहद भयावह कृत्य था. यह जानकारी सहायक अमेरिकी अटॉर्नी एलिसन मार्टिन ने अदालत में दायर एक याचिका में अपराध के उदाहरण समझाते हुए बताया.

मार्टिन ने कहा कि शेल्फ पर सजाने के लिए या किसी और भी अधिक परेशान करने वाले चीज को बनाने में इस्तेमाल के लिए सेड्रिक और डेनिस लॉज ने एक शव का चेहरा निकालकर बेच दिया था.

दान किए गए शवों से चोरी करता था अंग

उन्होंने कहा कि न्यू हैम्पशायर के गोफस्टाउन स्थित लॉज ने प्रियजनों के शवों और उनके अंगों को ऐसे माना जैसे वे लाभ के लिए बेची जाने वाली वो छोटी-मोटी चीजें हों. 2018 से मार्च 2020 तक इन्हें बेच कर उसने हजारों डॉलर जमा कर लिए.

हार्वर्ड द्वारा दान में मिले शव का रिसर्च या शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद, शव को आमतौर पर परिवार को लौटा दिया जाता है या उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है. लॉज ने अंतिम संस्कार से पहले शवों के कुछ अंगों को निकालने की बात स्वीकार की.

28 साल तक मुर्दाघर में रहा मैनेजर

लॉज 28 वर्षों तक मुर्दाघर प्रबंधक रहे. उन्होंने अदालत में अपने इस काम के लिए खेद व्यक्त किया. बचाव पक्ष के वकील पैट्रिक केसी ने कहा कि उनके कृत्य "बेहद जघन्य" थे. केसी ने अदालत में दायर एक याचिका में कहा कि लॉज अपने आचरण की गंभीरता और अपने कार्यों से मृत व्यक्तियों, जिनके शवों को उन्होंने निर्दयतापूर्वक अपमानित किया और उनके शोक संतप्त परिवारों को हुए नुकसान को स्वीकार करते हैं.

हार्वर्ड में बंद हो गया था शवों का दान

2023 में जब आरोप दायर किए गए थे, तब हार्वर्ड ने पांच महीने के लिए शवों के दान को निलंबित कर दिया था. अभियोजकों ने कहा कि अरकंसास के एक श्मशान घाट के कर्मचारी सहित कम से कम छह अन्य लोगों ने शरीर के अंगों की तस्करी की जांच में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है.

