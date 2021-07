हर्ष गोयनका ने शेयर की JRD टाटा को लिखी PM इंदिरा की चिट्ठी, ट्विटर पर लोगों ने लपक लिया

हर्ष गोयनका ट्विटर पर अपनी दमदार मौजूदगी के लिए जाने जाते हैं. वो अपने अकाउंट पर अतीत की मजेदार यादें भी पोस्ट करते हैं.

इस बार हर्ष गोयनका ने अतीत के खजाने से एक पत्र शेयर किया है. लगभग 50 साल पुराना ये पत्र 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उद्योगपति जेआरडी टाटा को लिखा था.

इस पत्र में बात ही कुछ ऐसी लिखी गई है कि ये तुरंत वायरल हो गया है. टाइप राइटर के माध्यम से 5 जुलाई 1973 को लिखे गए इस पत्र में इंदिरा गांधी जेआरडी टाटा और उनकी पत्नी थेल्मा विकाजी टाटा को एक बेहतरीन परफ्यूम देने के लिए धन्यवाद दे रही हैं.

A very personal letter exchange between a powerful Prime Minister and a giant industrialist. Sheer class ! #Tata pic.twitter.com/RqDKEcSsBf