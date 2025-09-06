scorecardresearch
 

कभी पूरा शरीर टैटू से ढंका था, शख्स ने ऐसे किया साफ... दर्दनाक प्रोसीजर से बदल गया रूप

एक शख्स जिसका पूरा शरीर टैटू से ढंका हुआ था, उसने इसे हटाने का फैसला किया. अभी सिर्फ उसके चेहरे और सिर का टैटू हटा है. पूरे शरीर से टैटू साफ होने में आठ साल लग जाएंगे. शख्स ने बताया कि टैटू हटाने की प्रक्रिया कितनी दर्दनाक है और इसे हटाने के बाद कैसा बदलाव आया है?

चेहरे और शरीर से टैटू हटवाने के लिए इस शख्स को बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है (Photo - Instagram/@leandrodesouzabless)
एक शख्स जिसका शरीर 95% टैटू से ढका हुआ था. उसे कभी सबसे अधिक टैटू वाले व्यक्ति का खिताब भी मिला था. उसकी जिंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया कि वह अब अपने शरीर से इन सारे दाग को मिटा रहा है.  चेहरे और बदन से टैटू हटाने की दर्दनाक प्रक्रिया के बाद उसका हाल ऐसा हो गया है कि उसे पहचानना मुश्किल है. शख्स ने अपने शरीर से टैटू हटवाने की रोचक कहानी बयां की है. 

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार,  दुनिया के सबसे ज़्यादा टैटू वाले व्यक्ति ने अपनी सारी स्याही हटाने के लिए हुई दर्दनाक प्रक्रिया के बारे में बताया है. 36 वर्षीय लिएंड्रो डी सूजा को कभी ब्राजील का "सबसे ज़्यादा टैटू वाला" व्यक्ति कहा जाता था और साओ पाउलो में अपनी परेशानियों भरी परवरिश के कारण किशोरावस्था से ही वे नशीली दवाओं और शराब की लत से जूझ रहे थे.

टैटू की वजह से सोशल मीडिया पर फेमस हुआ था शख्स
35 साल का यह शख्स अपने अनोखे टैटू के लिए इंस्टाग्राम पर फेमस हुआ, जो उसके शरीर के 95% हिस्से को ढंकते थे. लेकिन अब वह एक अलग पहचान के बनाना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने टैटू हटवाने का फैसला किया. हालांकि, यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी.

बेहद दर्दनाक है टैटू हटाने की प्रक्रिया
उन्होंने हेट लास्ट न्यूज़ (एचएलएन) को बताया कि एनेस्थीसिया के बावजूद, दर्द असहनीय होता है. हाल ही में सूजा अब नई तस्वीरों में पहचान में नहीं आ रहे हैं. उनका चेहरा, जो पहले खोपड़ी जैसी आकृति से ढका हुआ था. अब पूरी तरह से नंगा है, माथे पर कुछ धुंधले निशान हैं.

इस वजह से लिया टैटू हटाने का निर्णय
इस बड़े बदलाव के बारे में उन्होंने बताया कि दो साल पहले ईश्वर के साथ एक अनुभव के बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया. उन्होंने स्वीकार किया कि उनके टैटू अब उन्हें शोभा नहीं देते थे. यह एक अतिशयता की दुनिया थी, जिसमें मैं अब खुद को पहचान नहीं पाता था. मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी मेले के जानवर जैसा हूं.

पिछले साल, लिएंड्रो ने टैटू हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की इच्छा ज़ाहिर की थी.साओ पाउलो स्थित हेलो टैटू स्टूडियो ने उनकी इस प्रक्रिया में मदद की. इस प्रक्रिया में, लेजर टैटू हटाना एक गहरे आंतरिक परिवर्तन का प्रतिबिंब मात्र है, जो व्यक्ति की पहचान और रूप-रंग के बीच एक पुनःस्थापित सामंजस्य है. लिआंड्रो ने बताया कि उन्होंने अपनी गरिमा वापस पा ली है. 

Leandro De Souza
सिर्फ चेहरे से टैटू हटाया गया है. यह प्रक्रिया काफी दर्द भरी और मुश्किल होती है. (Photo - Instagram/@ leandrodesouzabless)

टैटू बनवाने से पहले दो बार सोचें
इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने टैटू हटाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि मैं इस बात का जीता-जागता उदाहरण हूं कि कैसे नहीं होना चाहिए. यह उदाहरण हर उम्र के युवाओं को टैटू बनवाने से पहले दो बार सोचने के लिए प्रेरित करता है.

उन्होंने बताया कि मैं बस इस प्रक्रिया में आपकी मदद करना चाहता हूं. सम्मान, नौकरी का अवसर और अपने परिवार को वापस पाने के अलावा, मैं एक उदाहरण हूं कि कैसा नहीं होना चाहिए. मैंने पश्चाताप किया और आज मुझे अपने टैटू हटाने का अवसर मिला. हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता. 

टैटू हटवाने में आ रहा इतना खर्च
टैटू हटाने की प्रक्रिया में आमतौर पर प्रत्येक टैटू के लिए 150 डॉलर (£118) खर्च होते हैं. लेकिन लिएंड्रो के टैटू के लिए अलग-अलग रंगों और आकृतियों के अनोखे डिजाइनों को देखते हुए, इससे भी ज़्यादा खर्च होने की उम्मीद है. हालांकि, पहले बताया गया था कि हेलो टैटू स्टूडियो यह सेवा मुफ़्त में देता है.

पूरी तरह से टैटू खत्म करने में लगेंगे 8 साल
लिआंड्रो के लंबे समय से मित्र रहे, टैटू कलाकार मार्सिओ मुनहोज़ ने अपने मित्र को जीवन में मिली नई दिशा पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि हर किसी का अपना रास्ता होता है. मैं समझ गया कि उसने खुद को फिर से खोजने के लिए इस बदलाव की ज़रूरत थी. लिआंड्रो को टैटू मुक्त होने में लगभग आठ साल लगेंगे.

