सोने की ईंटों और सिक्कों से भरी थी थैलियां... घर की खुदाई में मिला रहस्यमय खजाना

फ्रांस में एक शख्स के हाथ उस वक्त जैकपॉट लग गया जब वह अपने घर के बगीचे में खुदाई कर रहा था. उसे जमीन के नीचे से एक रहस्यमय खजाना मिला.सोने की ईंटों और मुहरों से भरी कई थैलियां जमीन के अंदर गड़ी हुई थी.

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस में एक शख्स अपने घर के बगीचे में खुदाई कर रहा था. उस दौरान घर के मालिक को सोने का बड़ा खजाना मिला था. प्लास्टिक की कई थैलियों में सोने की ईंटें और सिक्के भरे मिले थे. अब यह पूरा खजाना उस व्यक्ति का हो गया है. क्योंकि जांच-पड़ताल के बाद अधिकारियों ने इस खजाने को उस व्यक्ति की संपत्ति करार दे दिया है.

घर के बगीचे में कर रहा था स्विमिंग पुल की खुदाई

स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक फ्रांसीसी शख्स को अपने बगीचे में एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए खुदाई करवा रहा था. उसी समय सोने की ईंटों और सिक्कों से भरी कई थैलियां उसे मिली. एक अनुमान के मुताबिक खुदाई में मिले सोने की कीमत 700,000 यूरो (800,000 डॉलर) यानी 7 करोड़ रुपये है.

इस अनाम व्यक्ति को मई में ल्योन के पास स्थित न्यूविले-सुर-साओन शहर में अपनी संपत्ति पर यह कीमती खजाना अचानक मिला था. उसने तुरंत इसकी सूचना क्षेत्रीय सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय को दी.

अब घर के मालिक को मिलेगा सारा सोना

न्यूविले-सुर-साओन स्थानीय प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि अब जाकर अधिकारियों ने यह फैसला किया है कि वह व्यक्ति खजाने को अपने पास रखने का हकदार है. क्योंकि यह निर्धारित किया गया है कि इसका कोई पुरातात्विक महत्व नहीं है.

प्रवक्ता ने बताया कि इस बात का कोई सुराग नहीं है कि यह वहां कैसे पहुंचा. क्योंकि जमीन के पिछले मालिक की मृत्यु हो चुकी है. क्षेत्रीय समाचार पत्र ले प्रोग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सोने की पांच ईंट और ढेर सारे सिक्के प्लास्टिक की थैलियों में बंद मिले थे.

