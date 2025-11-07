scorecardresearch
 

Feedback

सोने की ईंटों और सिक्कों से भरी थी थैलियां... घर की खुदाई में मिला रहस्यमय खजाना

स्विमिंग पूल की खुदाई के दौरान एक शख्स को अपने घर में जमीन के नीचे एक बड़ा खजाना मिला. प्लास्टिक की थैलियों में सोने की ईंट और ढेर सारे सिक्के भरे हुए थे.

Advertisement
X
स्विमिंग पूल की खुदाई में मिला सोने का बड़ा खजाना (Photo - Pexels)
स्विमिंग पूल की खुदाई में मिला सोने का बड़ा खजाना (Photo - Pexels)

फ्रांस में एक शख्स के हाथ उस वक्त जैकपॉट लग गया जब वह अपने घर के बगीचे में खुदाई कर रहा था. उसे जमीन के नीचे से एक रहस्यमय खजाना मिला.सोने की ईंटों और मुहरों से भरी कई थैलियां जमीन के अंदर गड़ी हुई थी. 

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक,  फ्रांस में एक शख्स अपने घर के बगीचे में खुदाई कर रहा था. उस दौरान घर के मालिक को सोने का बड़ा खजाना मिला था. प्लास्टिक की कई थैलियों में सोने की ईंटें और सिक्के भरे मिले थे. अब यह पूरा खजाना उस व्यक्ति का हो गया है. क्योंकि जांच-पड़ताल के बाद अधिकारियों ने इस खजाने को उस व्यक्ति की संपत्ति करार दे दिया है.

घर के बगीचे में कर रहा था स्विमिंग पुल की खुदाई
स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक फ्रांसीसी शख्स को अपने बगीचे में एक  स्विमिंग पूल बनाने के लिए खुदाई करवा रहा था. उसी समय सोने की ईंटों और सिक्कों से भरी कई थैलियां उसे मिली. एक अनुमान के मुताबिक खुदाई में मिले सोने की कीमत  700,000 यूरो (800,000 डॉलर) यानी 7 करोड़ रुपये है. 

सम्बंधित ख़बरें

Fatima Bosch
कौन हैं फातिमा बॉश? जिनकी वजह से चर्चा में है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 
truck crash viral footage
इंग्लैंड में जयपुर जैसा एक्सीडेंट... ट्रक ने एक के बाद एक कई कारों को उड़ाया, देखें वीडियो 
Taliban fighters vocational training Afghanistan
बंदूक छोड़कर तालिबान के लड़ाके सीख रहे अफसरी, ले रहे प्रशासनिक स्किल की ट्रेनिंग 
bhajan clubbing
भजन क्लबिंग... क्या है ये ट्रेंड, जिसका Gen-Z में बढ़ रहा क्रेज 
india Witkin
मेरा नाम 'India' है… महिला ने बताया- माता-पिता ने क्यों रखा ये नाम  
Advertisement

इस अनाम व्यक्ति को मई में ल्योन के पास स्थित न्यूविले-सुर-साओन शहर में अपनी संपत्ति पर यह कीमती खजाना अचानक मिला था. उसने तुरंत इसकी सूचना क्षेत्रीय सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय को दी.

अब घर के मालिक को मिलेगा सारा सोना
न्यूविले-सुर-साओन स्थानीय प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि अब जाकर अधिकारियों ने यह फैसला किया है कि वह व्यक्ति खजाने को अपने पास रखने का हकदार है. क्योंकि यह निर्धारित किया गया है कि इसका कोई पुरातात्विक महत्व नहीं है.

प्रवक्ता ने बताया कि इस बात का कोई सुराग नहीं है कि यह वहां कैसे पहुंचा. क्योंकि जमीन के पिछले मालिक की मृत्यु हो चुकी है. क्षेत्रीय समाचार पत्र ले प्रोग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सोने की पांच ईंट और ढेर सारे सिक्के प्लास्टिक की थैलियों में बंद मिले थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Advertisement