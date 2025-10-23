गंगा में बिकिनी पहनकर नहाने लगी विदेशी महिला! वायरल वीडियो पर हुआ बवाल

ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास गंगा नदी में स्नान करती एक विदेशी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में विदेशी महिला बिकिनी और फूलों की माला पहने, स्नान करने से पहले प्रार्थना करती हुई दिखाई दे रही है. बिकिनी पहन गंगा में स्नान करना कुछ लोगों को पसंद आ रहा है तो कुछ लोग विदेशी महिला के इस कदम को गलत बता रहें हैं.

कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने महिला का बचाव करते हुए कहा है कि उसके इरादे नेक थे और नदी का अनादर करना उसका उद्देश्य नहीं था. कुछ लोगों ने कहा कि स्थानीय पुरुष अक्सर कम कपड़ों में स्नान करते हैं और उनकी ऐसी आलोचना नहीं होती, उसके इरादे गलत नहीं थे और उससे नफरत मत करो, शायद उसने सांस्कृतिक निहितार्थों के बारे में नहीं सोचा.

अधिकतर लोगों ने किया महिला का सपोर्ट

दूसरी ओर, एक बड़े समूह ने कड़ी असहमति व्यक्त की और इस वीडियो को भारतीय परंपराओं और धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील बताया. आलोचकों का तर्क है कि गंगा पवित्र है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए, खासकर आगंतुकों द्वारा.

Maa Ganga is a sacred river, not a beach or a swimming pool. Show respect wear decent attire, not a bikini. pic.twitter.com/KUbyVhw0u3 — Hindutva Vigilant (@VigilntHindutva) October 20, 2025

एक उपयोगकर्ता ने कमेंट कर कहा कि जो लोग सांस्कृतिक नियमों का समर्थन नहीं करते, उन्हें खुले विचारों वाला होने का दावा नहीं करना चाहिए. एक अन्य ने सवाल किया कि भारतीय महिलाओं को इसी तरह के व्यवहार के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि विदेशियों को नहीं. कमेंट सेक्शन में अधिकतर लोगों ने विदेशी महिला की साइड ली है. कई लोगों ने कहा कि पुरुष भी गंगा में पूरे कपड़े पहनकर स्नान नहीं करते हैं. फर्क इससे पड़ता है कि मन में भावना है या नहीं. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि विदेश महिलाओं का पहनावा ही ऐसा होता है, इसमें उनकी गलती नहीं है.

