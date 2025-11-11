scorecardresearch
 

Feedback

एयर होस्टेस ने बताया- फ्लाइट मेरे लिए डेटिंग ऐप है, ऐसे करती हूं यात्रियों से दोस्ती

एक फ्लाइट अटेंडेंट ने खुलासा किया है कि वह हर उड़ान को अपने निजी 'टिंडर' की तरह मानती है. क्योंकि उसका मानना ​​है कि उसे अंततः हवा में ही सच्चा प्यार मिलेगा.

Advertisement
X
एयर होस्टेस ने बताया क्यों क्या उसा टिंडर इन द एयर ट्रिक (Photo - Instagram/@@flyingnoelle)
एयर होस्टेस ने बताया क्यों क्या उसा टिंडर इन द एयर ट्रिक (Photo - Instagram/@@flyingnoelle)

एक चुलबुली, शोख और हसीन एयर होस्टेस अपनी हर फ्लाइट को डेटिंग ऐप की तरह देखती है. उसने बताया कि वह हर उड़ान को अपने निजी 'टिंडर' में बदल देती है - और आकर्षक यात्रियों को चुपके से इशारे भी करती है, ताकि उनसे मोल-जोल बढ़ा सके और दोस्ती कर सके.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 वर्षीय नोएल बादलों के बीच रोमांस की खोज करती है. उन्होंने खुद के लिए एक तरीका अपनाया है, जिसका नाम "टिंडर इन द एयर" है. यह उनका अपना मैचमेकिंग तरीका है.

अक्सर यात्रियों से करती हूं दोस्ती की कोशिश
अपने काम की वजह से विश्व भ्रमण करने वाली इस एयर होस्टेस ने स्वीकार किया कि वह नियमित रूप से उड़ानों के दौरान यात्रियों से बातचीत करती है और बादलों के ऊपर कई ऐसे लोग मिले हैं, जिनके साथ वह दोस्ती कर चुकी हैं.

सम्बंधित ख़बरें

candidate-claims-ai-bot-took-job-interview-unsettling-viral-post-
क्या इंसान अब AI के नीचे काम करेगा? इंटरव्यू में जो हुआ, उठने लगे बड़े सवाल 
8 pack abs
एसिड का इंजेक्शन लगवाकर बनाए 8-पैक एब्स, शख्स ने खर्च किए 5 करोड़ रुपये 
Air pollution in Delhi NCR
दिल्ली में किन गाड़ियों पर बैन? अभी GRAP-3 है लागू, ग्रैप-4 लगा तो क्या होगा? 
pakistan-google-search-delhi-blast-what-is-trending-now
दिल्ली धमाके के बाद गूगल पर क्या सर्च कर रहे हैं पाकिस्तानी?  
अपनी लिंक्डइन पोस्ट में छात्रा ने बताया कि वह एक YouTube चैनल चलाती हैं, जहां वह स्कूली छात्रों के लिए शैक्षिक और मोटिवेशनल वीडियो बनाती हैं. (Photo: AI Generated Video)
DU की छात्रा ने यूट्यूब से भरी अपनी कॉलेज फीस, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल 

नोएल ने बताया कि जब कोई आकर्षक यात्री उनके केबिन क्रू सहकर्मियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है तो वह हाथों से उस यात्री को सीक्रेट इशारे भी करती हैं. ताकि, उससे मेल-जोल बढ़ा सके. नोएल के इंस्टाग्राम पर @flyingnoelle पर 509,000 फॉलोअर्स हैं. उन्होंने ने बताया कि कभी-कभी, मुझे तुरंत ही किसी पर क्रश हो जाता है.

Advertisement

इन इशारों का मतलब होता है राइट और लेफ्ट स्वाइप
कभी-कभी मैं अपने सहकर्मियों के साथ कॉफी और पेय पदार्थ बांटते समय लोगों से मजाक भी करती हूं. फिर हम अंगूठे से इशारे करते हैं. अंगूठे को ऊपर उठाने का मतलब है दाईं ओर स्वाइप करना और अंगूठे को नीचे करने का मतलब होता है बाईं ओर स्वाइप करना.

यात्रियों के इन गुणों से अप थंब का संकेत देती हूं
यात्रियों के जिन गुणों के कारण मैं राइट स्वाइप करना चाहती हूं, वे हैं उनकी मुस्कुराहट, क्रू के साथ उनका अच्छा व्यवहार और मित्रवत होना. साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे हंसा सके और कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझसे आंख मिलाकर बात करे.

नोएल ने तो एविएशन थीम पर आधारित एक डेटिंग प्रोफाइल भी तैयार कर ली है. उन्होंने बताया कि मेरी उड़ान के दौरान टिंडर बायो में लिखा है - मैं अपनी ज़िंदगी बादलों में बिताती हूं, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जो मुझे जमीन से जुड़ा रखे और घर जैसा महसूस कराए.

यात्रियों के लिए छोड़ देती है छोटे नोट
नोएल ने स्वीकार किया कि वह पेशेवर बने रहने का प्रयास करती है, लेकिन अपने काम को रोचक और मनोरंजक बनाए रखना भी जरूरी है. मैं यात्रियों के साथ विमान में यथासंभव पेशेवर रहने की कोशिश करती हूं, लेकिन उन्हें ड्रिंक्स देते समय नैपकिन पर छोटे-छोटे नोट छोड़ना हमेशा से मेरा एक छोटा सा राज रहा है.

Advertisement

नोएल ने कहा कि मैंने कई यात्रियों के साथ मैचिंग की है और हम डेट पर भी गए हैं, लेकिन आगे क्या होता है, यह एक राज़ ही रहता है. उन्होंने कहा कि मैंने हवा में कई अच्छे लोगों से मुलाक़ात की है और कुछ अद्भुत डेट्स भी की हैं. दुख की बात है कि इनमें से कोई भी 100% सफल नहीं रही. फिर भी मैं सच्चे प्यार की तलाश में हूं.

जॉब की वजह से डेट पर जाना होता है मुश्किल
उन्होंने बताया कि एयरलाइन हमें हर महीने नया शेड्यूल देती है, इसलिए इसमें अक्सर बदलाव होता रहता है, लेकिन मैं प्रति सप्ताह लगभग 15 से 25 घंटे हवाई यात्रा करती हूं और कभी-कभी मुझे मेरे खाली दिनों में भी बुलाया जाता है. चूंकि मैं लगातार व्यस्त रहती हूं, इसलिए मेरे लिए ऐसा रिश्ता बनाना मुश्किल है, जहां मैं हर समय एक ही जगह बंधी रहूं.

क्यों टिंडर इन एयर बनाने की जरूरत पड़ी
नोएल, जो अपना समय फ्रांस और सैन डिएगो के बीच बांटकर बड़ी हुई, ने तीन साल पहले अपनी सगाई समाप्त करने के बाद तथाकथित 'टिंडर इन द एयर' की शुरुआत की थी. उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त ने सुझाव दिया कि मुझे डेटिंग ऐप्स पर जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अकेली थी और किसी से स्वाभाविक रूप से मिलना मेरे लिए मुश्किल था.

Advertisement

मैं अपनी नौकरी के कारण मैं इतना व्यस्त रहती थी कि हमेशा एक ही स्थान पर किसी से मिल नहीं पाता थी. इसलिए मैंने अपना खुद का टिंडर बनाने का निर्णय लिया और अब मैं सहकर्मियों के साथ मजाक करती हूं और इसे अपना 'टिंडर इन एयर' कहती हूं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement