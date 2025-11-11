एयर होस्टेस ने बताया- फ्लाइट मेरे लिए डेटिंग ऐप है, ऐसे करती हूं यात्रियों से दोस्ती

एक चुलबुली, शोख और हसीन एयर होस्टेस अपनी हर फ्लाइट को डेटिंग ऐप की तरह देखती है. उसने बताया कि वह हर उड़ान को अपने निजी 'टिंडर' में बदल देती है - और आकर्षक यात्रियों को चुपके से इशारे भी करती है, ताकि उनसे मोल-जोल बढ़ा सके और दोस्ती कर सके.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 वर्षीय नोएल बादलों के बीच रोमांस की खोज करती है. उन्होंने खुद के लिए एक तरीका अपनाया है, जिसका नाम "टिंडर इन द एयर" है. यह उनका अपना मैचमेकिंग तरीका है.

अक्सर यात्रियों से करती हूं दोस्ती की कोशिश

अपने काम की वजह से विश्व भ्रमण करने वाली इस एयर होस्टेस ने स्वीकार किया कि वह नियमित रूप से उड़ानों के दौरान यात्रियों से बातचीत करती है और बादलों के ऊपर कई ऐसे लोग मिले हैं, जिनके साथ वह दोस्ती कर चुकी हैं.

नोएल ने बताया कि जब कोई आकर्षक यात्री उनके केबिन क्रू सहकर्मियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है तो वह हाथों से उस यात्री को सीक्रेट इशारे भी करती हैं. ताकि, उससे मेल-जोल बढ़ा सके. नोएल के इंस्टाग्राम पर @flyingnoelle पर 509,000 फॉलोअर्स हैं. उन्होंने ने बताया कि कभी-कभी, मुझे तुरंत ही किसी पर क्रश हो जाता है.

इन इशारों का मतलब होता है राइट और लेफ्ट स्वाइप

कभी-कभी मैं अपने सहकर्मियों के साथ कॉफी और पेय पदार्थ बांटते समय लोगों से मजाक भी करती हूं. फिर हम अंगूठे से इशारे करते हैं. अंगूठे को ऊपर उठाने का मतलब है दाईं ओर स्वाइप करना और अंगूठे को नीचे करने का मतलब होता है बाईं ओर स्वाइप करना.

यात्रियों के इन गुणों से अप थंब का संकेत देती हूं

यात्रियों के जिन गुणों के कारण मैं राइट स्वाइप करना चाहती हूं, वे हैं उनकी मुस्कुराहट, क्रू के साथ उनका अच्छा व्यवहार और मित्रवत होना. साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे हंसा सके और कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझसे आंख मिलाकर बात करे.

नोएल ने तो एविएशन थीम पर आधारित एक डेटिंग प्रोफाइल भी तैयार कर ली है. उन्होंने बताया कि मेरी उड़ान के दौरान टिंडर बायो में लिखा है - मैं अपनी ज़िंदगी बादलों में बिताती हूं, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जो मुझे जमीन से जुड़ा रखे और घर जैसा महसूस कराए.

यात्रियों के लिए छोड़ देती है छोटे नोट

नोएल ने स्वीकार किया कि वह पेशेवर बने रहने का प्रयास करती है, लेकिन अपने काम को रोचक और मनोरंजक बनाए रखना भी जरूरी है. मैं यात्रियों के साथ विमान में यथासंभव पेशेवर रहने की कोशिश करती हूं, लेकिन उन्हें ड्रिंक्स देते समय नैपकिन पर छोटे-छोटे नोट छोड़ना हमेशा से मेरा एक छोटा सा राज रहा है.

नोएल ने कहा कि मैंने कई यात्रियों के साथ मैचिंग की है और हम डेट पर भी गए हैं, लेकिन आगे क्या होता है, यह एक राज़ ही रहता है. उन्होंने कहा कि मैंने हवा में कई अच्छे लोगों से मुलाक़ात की है और कुछ अद्भुत डेट्स भी की हैं. दुख की बात है कि इनमें से कोई भी 100% सफल नहीं रही. फिर भी मैं सच्चे प्यार की तलाश में हूं.

जॉब की वजह से डेट पर जाना होता है मुश्किल

उन्होंने बताया कि एयरलाइन हमें हर महीने नया शेड्यूल देती है, इसलिए इसमें अक्सर बदलाव होता रहता है, लेकिन मैं प्रति सप्ताह लगभग 15 से 25 घंटे हवाई यात्रा करती हूं और कभी-कभी मुझे मेरे खाली दिनों में भी बुलाया जाता है. चूंकि मैं लगातार व्यस्त रहती हूं, इसलिए मेरे लिए ऐसा रिश्ता बनाना मुश्किल है, जहां मैं हर समय एक ही जगह बंधी रहूं.

क्यों टिंडर इन एयर बनाने की जरूरत पड़ी

नोएल, जो अपना समय फ्रांस और सैन डिएगो के बीच बांटकर बड़ी हुई, ने तीन साल पहले अपनी सगाई समाप्त करने के बाद तथाकथित 'टिंडर इन द एयर' की शुरुआत की थी. उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त ने सुझाव दिया कि मुझे डेटिंग ऐप्स पर जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अकेली थी और किसी से स्वाभाविक रूप से मिलना मेरे लिए मुश्किल था.

मैं अपनी नौकरी के कारण मैं इतना व्यस्त रहती थी कि हमेशा एक ही स्थान पर किसी से मिल नहीं पाता थी. इसलिए मैंने अपना खुद का टिंडर बनाने का निर्णय लिया और अब मैं सहकर्मियों के साथ मजाक करती हूं और इसे अपना 'टिंडर इन एयर' कहती हूं.

