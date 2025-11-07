बेटे के CA बनने पर ऐसा था पिता का रिएक्शन... दिल छू लेगा ये वायरल Video

इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स अपने बेटे के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने पर इतना खुश होता है कि वह अपने आंसुओं को नहीं संभाल पाता है. पिता और बेटे के मिलने के इस पल का भावुक वीडियो किसी का भी दिल छू ले.

और पढ़ें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @isolated_pic नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद मिलने वाली सफलता और उस पर पिता और बेटे का सामने आने वाला इमोशन व भावुक मिलन को दिखाया गया है.

बेटे के सीए बनने का सपना हुआ साकार

पोस्ट के कैप्शन में लिखा है - CA रोशन सिन्हा (मेरा लाला) …. तुमने आज माहौल बदल दिया… बैकबेंचर से CA बनने तक, यह सच्ची लगन है…. सालों की बिना नींद की रातें, लगातार संघर्ष, और अटूट विश्वास आखिरकार आज रंग लाई. जिस पल उसने अपने पिता को गले लगाया, आंसुओं ने शब्दों से ज़्यादा सब कुछ कह दिया - गर्व, प्यार, और राहत सब एक साथ.

एक सपने से जो उम्मीद के साथ शुरू हुआ था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक, यह सफर सिर्फ़ उसका ही नहीं था… यह उसके परिवार का भी था. इस गले मिलने में हर कुर्बानी, हर दुआ, और हर कोशिश शामिल है जिसने इस पल को मुमकिन बनाया.

Advertisement

पिता की इमोशनल रिएक्शन वायरल

वीडियो में दिखाया गया है कि एक थका हुआ शख्स काम के लंबे दिन के बाद घर लौटता है. उसके हाथ में सब्जियों का थैला और दूसरे हाथ में उसका ऑफिस बैग है. जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आता है, उसकी पत्नी उससे मिलती है और भावुक स्वर में कहती है - यह सीए बन गया है.

इसके बाद जो हुआ वह दिल छू लेने वाला था. खबर सुनते ही पिता ने तुरंत अपना सब कुछ छोड़ दिया. उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और उसने गर्व से अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया.

उनकी पत्नी भी पास में खड़ी इस पल को देख भावुक थीं. वह अपने पति और बेटे को गले मिलते हुए देख रही हैं, जो प्यार, प्रयास और पूरे हुए सपनों की कहानी कहता है.

लोगों ने बताया सबसे खूबसूरत क्षण

इस इमोशनल वीडियो ने सोशल मीडिया पर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. लोगों ने बताया कि पिता का रिएक्शन बता रहा है कि बेटे की सफलता ने उन्हें कितनी गहराई से प्रभावित किया. कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को इंटरनेट पर सबसे खूबसूरत क्षण बताया.

---- समाप्त ----