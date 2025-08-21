नेशनल हाइवे पर टू-व्हीलर से वसूला जा रहा है टोल? PIB ने फैक्ट चेक कर बताई सच्चाई

PIB Fact Check: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाज़ा पर दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स लिया जा रहा है. असल में नियमों के मुताबिक, NHAI के हाइवे पर दो पहिया वाहनों से टोल नहीं लिया जाता है.

PIB के फैक्ट चेक में ये बात आई सामने

नियमों के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा संचालित देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाज़ा पर दोपहिया वाहनों से कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाता. PIB ने इस पोस्ट का फैक्ट चेक कर बताया कि यह फोटो पूरी तरह फेक है. असल में यह वीडियो यमुना एक्सप्रेस-वे का है.

PIB ने ट्वीट कर लिखा, यह वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे से संबंधित है, जो @NHAI_Official के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. यह एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा नियंत्रित एक राज्य एक्सप्रेसवे है, जहां टोल की दरें YEIDA द्वारा निर्धारित की जाती हैं. सतर्क रहें! भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें और उन्हें फैलाने से बचें.

पीआईबी फैक्ट चेक: एनएचएआई के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों के लिए कोई टोल टैक्स नहीं; वायरल दावा झूठा है, वीडियो येदा-नियंत्रित यमुना एक्सप्रेसवे का है. #PIBFactCheck

