'जिंदगी में कुछ डेयरिंग करना था...' Engineer's Day पर बने Memes, यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

आज इंजीनियर्स डे है. इंजीनियर्स डे हमारे देश के उन सभी इंजीनियरों को समर्पित दिन है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस दिन देश को विकास के रास्‍ते पर दौड़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले इंजीनियरों के महत्व और मूल्यवान योगदान को याद किया जाता है. लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में इंजीनियर्स डे को एक अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है.

यहां इंजीनियरों पर फनी मीम्स (Funny Memes) और पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, जो कभी आपको हंसाते हैं तो कभी सोचने पर मजबूर करते हैं. कोई भी इंजीनियर्स के योगदान और काबिलियत को नहीं नकारता. तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही मजेदार मीम्स पर...

1- 'जिंदगी में हमेशा से ही कुछ डेरिंग करना था'



2- Twin Tower सफलतापूर्वक गिराए गए

हाल ही में नोएडा के Twin Tower सफलतापूर्वक गिराए गए. इस काम में भी इंजीनियर्स का अहम रोल रहा. बेहद सावधानी और सूझबूझ से टॉवर्स को ध्वस्त किया गया था, जिसके कारण किसी को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ. इस मौके पर लोगों ने इंजीनियर्स को दाद दी साथ ही उनपर फनी मीम्स भी शेयर किए.

3- इंजीनियर मतलब 'ऑलराउंडर'

इंजीनियर्स डे के दिन सोशल मीडिया पर कोई उन्हें 'ऑलराउंडर' बता रहा है, तो कोई 'ऑल इन वन' जैसी संज्ञा दे रहा है. कई यूजर्स फिल्मी अंदाज में इंजीनियर्स डे की बधाई दे रहे हैं.

4- इंजीनियर्स और फिल्म थ्री इडियट्स

इंजीनियर्स की बात हो और फिल्म थ्री इडियट्स का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है. थ्री इडियट्स के अलग-अलग डायलॉग और सीन्स पर इंजीनियर्स के ऊपर तमाम तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं. खासकर वह सीन जिसमें फिल्म में फरहान के पापा रैंचो को अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह इंजीनियरिंग छोड़ने का फैसला कर लेता है.



15 सितंबर यानी इंजीनियर्स डे

आपको बता दें कि हर साल 15 सितंबर के दिन मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या (Mokshagundam Visvesvaraya) के जन्मदिवस के मौके पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है. विश्वेश्वरय्या ने मॉडर्न इंडिया की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.