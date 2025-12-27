दुबई में एक महिला ने डिलीवरी एजेंट को दिया ₹12 हजार की टिप, लोग कर रहे तारीफ

त्योहारी मौसम खुशियां बांटने और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का होता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो छोटे-से काम से बड़ी खुशी दे जाते हैं. दुबई में रहने वाली एक इतालवी महिला ने क्रिसमस के मौके पर कुछ ऐसा ही किया, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया. इस वीडियो में फैब्रिजियो फ्रांसेशेटी नाम की महिला अपने घर का दरवाजा खोलकर डिलीवरी एजेंट से बहुत प्यार और अपनापन दिखाते हुए बात करती हैं. वह सबसे पहले मुस्कुरा के पूछती हैं, 'हैलो, आप कैसे हैं?' फिर वह जानना चाहती हैं कि क्या वह क्रिसमस मना रहे हैं. जब डिलीवरी एजेंट बताता है कि वह क्रिसमस नहीं मना रहे हैं, तो महिला उसे एक खूबसूरत सरप्राइज देती हैं.

क्रिसमस का खास तोहफा

फैब्रिजिया अपना बटुआ खोलती हैं और एजेंट को 500 एईडी (लगभग 12,000 रुपये) क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर देती हैं. यह देखकर डिलीवरी एजेंट हैरान रह जाता है और मुस्कुराते हुए दिल से धन्यवाद करता है. यहीं पर महिला नहीं रुकतीं. जाते समय वह उससे पूछती हैं कि क्या वह चॉकलेट खाना चाहेंगे. फिर उसे चॉकलेट और पानी की बोतल भी देती हैं. यह छोटा-सा कदम उस पल को और भी खास बना देता है.

सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ

इस वीडियो को 'हमारे डिलीवरी ड्राइवर को क्रिसमस का तोहफा' कैप्शन के साथ शेयर किया गया. वीडियो देखते ही लोग भावुक हो गए. कई लोगों ने कहा कि यही क्रिसमस की असली भावना है—बिना किसी स्वार्थ के दया और इंसानियत. एक यूजर ने लिखा, 'उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह देती है.' दूसरे ने कहा, 'ऐसे लोग आज भी मानवता पर भरोसा बनाए रखते हैं.' यह घटना याद दिलाती है कि डिलीवरी एजेंट जैसे लोग कितनी मेहनत करते हैं और अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं. ऐसे छोटे-छोटे नेक काम न सिर्फ किसी का दिन बना देते हैं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देते हैं.

