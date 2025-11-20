इतना फॉग कि बुर्ज खलीफा नहीं दिख रहा... दुबई की वायरल तस्वीरें देख लोग हैरान

इन दिनों इंटरनेट पर दुबई की कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. सोशल मीडिया पर धुंध से ढंके दुबई के स्काई स्क्रैपर्स के कई फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें बुर्ज खलीफा भी कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा है.

और पढ़ें

दुबई में गुरुवार की सुबह अप्रत्याशित रूप से धुंध भरी रही. दुबई सहित यूएई के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परतें छाई रहीं. इस वजह से फ्लाइट सहित वहां की ट्रैफिक भी प्रभावित रहीं.

सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो हो रहे वायरल

सोशल मीडिया पर दुबई की ऐसी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वहां के हाई राइज बिल्डिंग्स दिखाई ही नहीं दे रहे हैं. अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुबई में फॉग की कई फोटो वायरल हो रही है. यहां तक की कुछ लोगों ने धुंध से ढंके बुर्ज खलीफा का भी फोटो शेयर किया है.

काफी लो हो गई है विजिबलिटी

वहां के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (एनसीएम) ने यूएई के कई हिस्सों में दृश्यता में भारी गिरावट के कारण रेड और येलो दोनों अलर्ट जारी किए हैं. इससे कई लोगों, खासकर दुबई में रहने वाले भारतीयों ने सोशल मीडिया पर वास्तविक समय की तस्वीरें साझा कीं.

Advertisement

दुबई में रहने वाले एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर सुबह-सुबह एक अपडेट पोस्ट करते हुए लिखा है- सुरक्षित ड्राइव करें. कुछ इलाकों में इस समय दृश्यता बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुबह ठंडी और अच्छी लग रही है. उन्होंने वीडियो में मौसम में आए बदलाव को कैद किया गया है. इसके कारण शहर के कुछ हिस्से धुंध से ढंके नजर आ रहे हैं.

बुर्ज खलीफा भी नहीं दिख रहा

इसी तरह एक अन्य यूजर ने इंस्टाग्राम पर दुबई के फॉग का वीडियो शेयर करते हुए मजाक में लिखा कि बुर्ज खलीफा भी सो रहा है. वहीं एक ने लिखा कि बुर्ज खलीफा भी गायब हो गया.

दुबई अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे (डीएक्सबी) ने गुरुवार को पुष्टि की कि घने कोहरे के कारण सुबह के उड़ान बाधित हुए हैं. करीब एक दर्जन से अधिक फ्लाइट का मार्ग बदलना पड़ा. दुबई एयरपोर्ट ने खलीज टाइम्स को बताया कि गुरुवार तड़के से ही दृश्यता कम होने के कारण डीएक्सबी में परिचालन में समस्या आ रही है.

कई फ्लाइट हुईं रद्द और डाइवर्ट

स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे तक, 19 आने वाली उड़ानों को पास के हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया है. दुबई एयरपोर्ट, एयरलाइनों, नियंत्रण अधिकारियों और सभी हवाई अड्डा भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि परिचालन को जल्द से जल्द स्थिर किया जा सके और मेहमानों को होने वाली किसी भी असुविधा को कम किया जा सके.

Advertisement

लोगों को बिना जानकारी यात्रा से बचने की सलाह

वहीं शारजाह हवाई अड्डे ने भी यात्रियों को नवीनतम उड़ान जानकारी और उड़ान कार्यक्रम में संभावित बदलावों के बारे में अपडेट रहने की सलाह दी थी. एक घोषणा में, हवाई अड्डे ने कहा कि क्षेत्र में अस्थिर मौसम के कारण कई निर्धारित सेवाएं प्रभावित हुई हैं. यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति की पहले से पुष्टि किए बिना हवाई अड्डे पर जाने से बचना चाहिए.

वाहन चालकों के लिए जारी किए गए नए दिशा-निर्देश

यूएई के कई हिस्सों में घना कोहरा छा जाने की वजह से कुछ क्षेत्रों में दृश्यता घटकर केवल कुछ मीटर रह गई. इस पर ऑटो विशेषज्ञों ने एक खतरनाक आदत के खिलाफ चेतावनी जारी की है, जिसका पालन कई मोटर चालक अभी भी करते हैं, यह है -कोहरे के दौरान खतरनाक लाइट जलाकर वाहन चलाना. इससे न केवल वाहन चलाना अधिक खतरनाक हो जाता है, बल्कि यह अवैध भी है.

एक्सपर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सही तरीका पूरी तरह से अलग है. लोग अपनी फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, अपनी लो बीम को चालू रखें, औसत गति बनाए रखें, सामान्य रूप से इंडिकेटर्स का उपयोग करें, और सतर्क रहें.

---- समाप्त ----