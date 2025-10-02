scorecardresearch
 

पैग पर पैग... एयरपोर्ट पर जमकर पी ड्यूटी फ्री शराब, खोलने लगा चलती फ्लाइट का इमरजेंसी गेट, फिर...

फ्लाइट में एक शख्स नशे में इमरजेंसी गेट खोलने लगता है. बार-बार मना करने के बावजूद वो मानता नहीं है. इसके बाद प्लेन में मौजूद अधिकारी को एक्शन लेना पड़ा. जानकारी के अनुसार, शख्स ने एयरपोर्ट पर जमकर ड्यूटी फ्री शराब पी ली थी.

शख्स बैचलर पार्टी ट्रिप पर आया था. (Photo: AI Generated)
शख्स बैचलर पार्टी ट्रिप पर आया था. (Photo: AI Generated)

लंदन की एक फ्लाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो एक ब्रिटिश शख्स नशे में धुत्त होकर इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश कर रहा है. मना करने के बाद भी जब शख्स ने नशे में इमरजेंसी गेट खोलने पर अड़ा रहा तब केब्रिन क्रू को एक्शन लेना पड़ा. केबिन क्रू मेंबर्स ने शख्स को कान पकड़कर खींचा, जब वो नहीं माना इसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी.

न्यू यॉर्क पोस्ट द्वारा उद्धृत रिपोर्टों के अनुसार, उसने विमान में चढ़ने से पहले भारी मात्रा में ड्यूटी-फ्री शराब पी ली थी और वह इतना नशे में था कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था. प्लेन की लैंडिंग के बाद फ़्रांसीसी अधिकारी उसे उतारने के लिए विमान में चढ़ गए.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स प्लेन में मौजूद अधिकारियों की बात नहीं मान रहा है. जब वे बाहर निकलने लगता है तो एक अधिकारी उसे नियंत्रण में लाने के लिए कान पकड़कर खींचते हुए वापस लाता है. इसके बाद प्लेन में मौजूद अन्य यात्री तालियां बजाने लगते हैं. न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार, एक पुलिस सूत्र ने पत्रकारों को बताया कि जब एशले-लॉज़ ने आपातकालीन निकास द्वार से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो पायलट के पास "विमान को उतारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था."

बैचलर पार्टी ट्रिप पर गया था शख्स

कथित तौर पर उसके खून में अल्कोहल की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि पूछताछ के लिए उसे होश में आने में घंटों लग गए. एशले-लॉज़ चार साथियों के साथ बैचलर पार्टी ट्रिप पर गए थे, जिनमें से एक ने उनका बेटा होने का दावा किया था. सभी पांचों को विमान से उतार दिया गया, हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि उन पर औपचारिक आरोप लगाए जाएंगे या नहीं.

लेटेस्ट

