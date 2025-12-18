बेटी के जन्म पर खुशी से झूमे पिता, ‘धुरंधर’ के रहमान डकैत स्टाइल में करने लगे डांस

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर देसी दर्शकों के बीच जबरदस्त हिट साबित हो रही है. सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़े ट्रेंड्स की बाढ़ आ चुकी है. स्पाई ट्रेंड हो या फिर वायरल FA9LA गाना, हर तरफ उसी का खुमार नजर आ रहा है. इसी बीच FA9LA ट्रेंड से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है.

इस वायरल वीडियो में एक नवजात बेटी के पिता को अस्पताल में खुशी से झूमते हुए देखा जा सकता है. जैसे ही उन्हें अपनी बेटी के जन्म की खबर मिलती है, वह फिल्म धुरंधर के FA9LA गाने पर डांस करने लगते हैं. खास बात यह है कि इस वीडियो को अभिनेत्री यामी गौतम ने शेयर किया है. यामी गौतम, धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर की पत्नी हैं.

अस्पताल में खुशी का माहौल

वीडियो की शुरुआत अस्पताल के कमरे से होती है, जहां एक महिला स्टाफ नवजात बच्ची को गोद में लेकर FA9LA गाने पर थिरकती नजर आती है. पीछे मौजूद अन्य स्टाफ भी इस खुशी में शामिल हो जाते हैं. इसके बाद कैमरा बाहर जाता है और एक बेहद भावुक पल सामने आता है. यहां पिता अपनी नवजात बेटी की पहली झलक देखकर मुस्कुराते हुए डांस करते नजर आते हैं.पोस्ट में उस पिता को “ट्रेंड का विनर” कहा गया था. इस पर यामी गौतम ने भी सहमति जताते हुए कमेंट किया, “बिल्कुल सही, विनर तो यही हैं.”

देखें वायरल वीडियो

Winner Of The Trend ❤️🔥 pic.twitter.com/7kvPDO03IM — POSITIVE FAN (@imashishsrrk) December 17, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.एक यूजर ने लिखा, “वही बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन भावना बिल्कुल अलग. नवजात की एंट्री ने इस पल को यादगार बना दिया. दूसरे यूजर ने कहा, “हर चेहरे पर मुस्कान आ गई.” एक और कमेंट में लिखा गया, “असल में आदमी यही चाहता है, उसकी खुशी देखो.”

FA9LA एंट्री का दिलचस्प किस्सा

फिल्म धुरंधर के FA9LA गाने में अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत कार से उतरकर जश्न में एंट्री करता है. यही एंट्री आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन चुकी है. इस सीन को लेकर कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया था कि यह एंट्री खुद अक्षय खन्ना का आइडिया था. इतना ही नहीं, पूरा डांस सीक्वेंस सिर्फ एक ही टेक में शूट किया गया था.

