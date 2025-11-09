scorecardresearch
 

कार के सनरूफ से खड़ा होकर जला रहा था पटाखा, हुआ ऐसा हाल... देखें Video

इन दिनों बारात में पटाखा फोड़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है. दिल्ली में एक शादी के दौरान एक युवक कार की छत से बाहर निकलकर हाथ से पटाखा जलाता दिख रहा है और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो जाते हैं.

कार के सनरूफ से पटाखा छोड़ते हालात हुए बेकाबू (Photo - Screengrab/ITG)
त्योहारों का मौसम खत्म होते ही शादियों का सीजन शुरू हो चुका है. इसके साथ ही ऐसे वीडियो सामने आने लगे हैं, जिसे देखकर सांसे थम जाए. पिछले दिनों दिल्ली में हुई एक शादी का ऐसा ही खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक ने  कार की सनरूफ से निकलकर हाथ से पटाखा छोड़ने की कोशिश की. फिर उसका जो हाल हुआ आप भी देखकर दंग रह जाएंगे. 

दिल्ली के विकासपुरी में एक शादी का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दूल्हे के साथ जा रहे बाराती नाचते-गाते, आतिशबाजी करते मस्ती में डूबे दिखाई दे रहे हैं. तभी दूल्हे की कार में बैठे एक लड़के को ऐसी चूल मची की वह सनरूफ खोलकर कार से बाहर निकल आया. 

देखते ही देखते बेकाबू हो गए हालात
इसके बाद उसने मल्टी शॉट्स वाले पटाखे का एक डिब्बा हाथ में उठाकर उसमें आग लगा दी. शुरुआत में तो एक दो शॉट्स फूटने तक हालात काबू में रहे. फिर अचानक से एक साथ कई पटाखे फूटने लगे. फिर क्या था लड़के की हालत खराब हो गई. पटाखे ऊपर जाने के साथ ही इधर-उधर फैलने लगे और पूरी कार और युवक चिंगारियों से ढक गया. 

हाथ में ही फूटने लगे पटाखे
नजारा ऐसा था कि लगा लड़के के शरीर और कार में आग लग गई हो. यह देख सामने डांस कर रहे बारातियों में अफरातफरी मच गई. लोग भागने लगे. जब जब मल्टी साउंड पटाखे काबू से बाहर हो गए तो लड़के ने हड़बड़ा कर जलते डिब्बे को बारातियों की तरफ फेंक दिया. 

लड़के ने जलते पटाखे बारातियों पर फेंके
जमीन पर जलते पटाखे गिरने के साथ ही लोग भागने लगे और वहां का पूरा माहौल धुआं-धुआं हो गया. यह वायरल वीडियो देखकर किसी के भी रौंगटे खड़े हो सकते हैं. इसके बाद वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि धुआं छंटने के बाद लड़के सुरक्षित था. शायद उसे मामूली चोट आई थी. वहीं पटाखा नीचे फेंकने के कारण कुछ बारातियों को भी हल्की चिंगारी लगी थी. 

बड़ी घटना को आमंत्रण देती है ऐसी मस्ती
शादियों में सिर्फ मस्ती के लिए इस तरह से जान जोखिम में डालकर पटाखा फोड़ना किसी बड़े हादसे को आमंत्रित करने जैसा है. कार की सनरूफ से निकलकर जिस तरह से युवक पटाखा जला रहा था, उससे गाड़ी में भी आग लग सकती थी और युवक भी बुरी तरह से झुलस सकता था. 

---- समाप्त ----
इनपुट - मनोरंजन कुमार
