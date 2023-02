बिना हिजाब बॉयफ्रेंड संग सड़क पर झूमी लड़की, कपल को 10 साल की हुई कैद

ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जो दुनिया के तमाम देशों में तो बेहद आम हैं, लेकिन कुछ देशों में अपराध मानी जाती हैं. जैसे कि डांस करना. कुछ ऐसा ही मामला ईरान से भी सामने आया है. यहां राजधानी तेहरान के मेन स्क्वायर पर एक कपल ने डांस किया था, जिसके लिए कपल को 10 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई है. इनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

कपल के वायरल हुए वीडियो में दिखाई देता है कि 21 साल की अस्तियाज हघीघी अपने 22 साल के मंगेतर आमिर मोहम्मद के साथ बिना हिजाब पहने डांस कर रही हैं. दोनों ने डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खुद शेयर कर दिया था. बता दें, ईरान में हाल में ही हिजाब को लेकर काफी बवाल मचा था.

एक्टिविस्ट ग्रुप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी (एचआरएएनए) के अनुसार, कपल पर 'अनैतिकता और दुराचार फैलाने' और 'विधानसभा और राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित करने का इरादा रखने' का आरोप लगाया गया था, अब इन्हें 10.5 साल की सजा सुनाई गई है. हालांकि, ईरान की न्यायपालिका से जुड़ी एक समाचार एजेंसी मिजान ने कहा कि इन दोनों को 'विधानसभा और राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित करने के लिए मिलीभगत करने' के आरोप में 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. मिजान ऑनलाइन ने भी कहा कि दोनों पर 26 अक्टूबर को किए गए एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लोगों को इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित करने और दंगा करने के लिए बुलाने का आरोप है.

This couple has been sentenced to 10.5 of prison for this public dance in the Azadi Sq in Tehran. It’s hard to believe how little moments of joy are being so violently crushed by IR. Dancing in public has become one of the most powerful forms of resistance in Iran. #MahsaAmini pic.twitter.com/Yz3NpFBwIn