Corona Virus Return: बढ़ती मौतें, अस्पतालों में मरीज... थाईलैंड, सिंगापुर में कोरोना से ऐसे हो गए हैं हालात

Rise In Corona Virus Cases: कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में तेज़ इज़ाफा हुआ है और अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है. भारत में भी नए मामलों को लेकर चिंता गहराने लगी है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अभी से सतर्कता नहीं बरती गई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है.

Meanwhile, a fresh wave of COVID-19 is sweeping across parts of Asia. Cities like Hong Kong and Singapore are seeing sharp increases in cases, hospitalisations, and even fatalities. (File photo)