यहां एक मिनट में जम जाएगा शरीर... दुनिया के सबसे ठंडे शहर में गिर गया इतना तापमान

दुनिया के सबसे ठंडे शहर में तापमान काफी नीचे गिर गया है. वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि थोड़ी से असावधानी पर यहां एक मिनट में आदमी जम सकता है. दुनिया के सबसे ठंडे शहर के रूप में जाने जाने वाले इस शहर का नाम है - याकुत्स्क.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, साइबेरिया के याकुत्स्क शहर में इस सप्ताह तापमान गिरकर चौंका देने वाले -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. रूस के पूर्वी साइबेरिया में बसा यह दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, जहां जीवन की परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं, फिर भी निवासियों ने जीवित रहने की कला में महारत हासिल कर ली है.

-45 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान

वहां के एक निवासी ने बताया कि इस सप्ताह तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिरकर हड्डियां जमा देने वाली ठंड में पहुंच गया. स्थानीय निवासी ने चेतावनी दी है कि 'आप कुछ ही मिनटों में जम सकते हैं. ऐसे में यहां गुजारा करना चुनौती से कम नहीं है.

सोमवार को जब तापमान गिरकर -45 डिग्री तक पहुंच गया, तो स्थानीय लोगों को जमी हुई कारों और बर्फीले फुटपाथों से घिरे अपने दैनिक कामकाज करते हुए देखा गया. भीषण ठंड के कारण स्कूलों को पूरे सप्ताह के लिए बंद करना पड़ा है और छात्र घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं.

आर्कटिक सर्कल से लगभग 450 किलोमीटर दक्षिण में, लीना नदी पर स्थित, याकुत्स्क में नियमित रूप से ग्रह के सबसे चरम शीतकालीन तापमान में से कुछ का सामना करना पड़ता है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि साइबेरिया की जलवायु कितनी क्रूर हो सकती है.

चाय पी-पीकर कर रहे ठंड का सामना

शहर के अनुमानित 300,000 निवासी मोटी परतों वाले कपड़ों और बार-बार गर्म चाय के प्यालों के माध्यम से कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सर्दियों के महीनों में तेज हवाएं न चलें तो ठंड सहन करने योग्य है, क्योंकि तेज हवाएं स्थिति को और खराब कर सकती हैं.

मछली और मांस को फ्रिज करने की नहीं है जरूरत

बाजारों में मछली या मांस के लिए फ्रिज की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे कुछ ही क्षणों में जम जाते हैं. हालांकि, घर के अंदर खाना पकाने का काम हमेशा की तरह जारी है, जिसमें आम तौर पर बनने वाले व्यंजन शामिल हैं जैसे कि पौष्टिक मांस के सूप, स्टू, पकौड़ी, दलिया और रोटी.

हर एक सांस लेना यहां हैं भारी

याकुत्स्क की एक महिला ने यहां ठंड के कहर और उससे बचने के उपाय के बारे में काफी कुछ बताया. उन्होंने कहा कि जब आप घर के बाहर कदम रखते हैं, तो ठंडी हवा आपके फेफड़ों पर एक झटके की तरह लगती है.ठंडी हवा के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है, गला सूख जाता है और हर सांस भारी लगने लगती है.

यहां पहनने पड़ते हैं इतने कपड़े

ठंड से बचने के लिए मैं लेगिंग से शुरुआत करती हूं. मैंने पहले से ही अपनी काली लेगिंग पहनी हुई है और उनके ऊपर मैं एक और लेगिंग पहन लेती हूं. फिर मैंने अपने जोड़ों की सुरक्षा के लिए ऊंट की ऊन से बने घुटने के पैड पहनती हूं. मेरे घुटनों में कभी-कभी दर्द होता है क्योंकि मैंने इसे बचपन में नहीं पहना था, इसलिए अब यह बहुत जरूरी है.

उन्होंने आगे कहा कि मैं इन्सुलेशन और गर्माहट के लिए ऊंट की ऊन के मोजे भी पहनती हूं. इसके बाद अपने पैरों को बेहद गर्म रखने के लिए इंसुलेटेड पैडेड ट्राउजर पहनती हूं.

अपने ऊपरी शरीर के लिए एक जम्पर पहनती हूं. इसके ऊपर एक हल्की जैकेट होती है और उसके ऊपर एक भारी-भरकम कोट होता है जो विशेष रूप से आर्कटिक की सर्दियों के लिए बनाया गया है. ज्यादा गर्माहट पाने के लिए, उन्होंने ऊनी टोपी, स्कार्फ और दस्ताने पहने. साथ में याकुटियन फर बूट भी पहन लिया. क्योंकि सामान्य बूट मिनटों में जम जाएंगे.

हर घर में लगा होता है सेंट्रल हीटिंग मशीन

उन्होंने आगे कहा कि याकुत्स्क में, हमारा पूरा बुनियादी ढांचा अत्यधिक ठंड के लिए बनाया गया है. सड़कें और इमारतें -70 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान में भी टिके रहने के लिए डिजाइन की गई हैं. ज़्यादातर अपार्टमेंट में गर्म रहने के लिए 24/7 सेंट्रल हीटिंग की व्यवस्था रहती है.

