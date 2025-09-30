scorecardresearch
 

इतना खूबसूरत चेहरा... भरोसा नहीं हुआ, छात्रा को बीच एग्जाम हटाने को कहा मेकअप

चीन की छात्रा को परीक्षा के दौरान मेकअप हटाने को कहा गया. क्योंकि परीक्षा ले रहे शिक्षकों को उसकी खूबसूरती पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यह उसकी प्राकृतिक सुंदरता है. उसकी प्राकृतिक सुंदरता पर संदेह करते हुए, एक परीक्षक ने उसकी पलकें भी खींचीं कि वे प्राकृतिक हैं या आर्टिफिशियल.

चीन में परीक्षा के बीच लड़की की खूबसूरती पर विश्वास नहीं हुआ तो उसे मेकअप उतारने को कहा गया (Photo - AI Generated)
एक चीनी स्नातक छात्रा उस समय चर्चा में आ गई जब एग्जाम हॉल में उसे  मेकअप हटाने के लिए कहा गया. बाद में पता चला कि उसकी सुंदरता पूरी तरह से प्राकृतिक थी. इस बात की अब पूरी तरह पुष्टि हो चुकी है. जब उनकी बचपन की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग स्थित कम्यूनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना (सीयूसी) की छात्रा हू झिन्यी जनवरी में राजधानी में चीनी कॉलेजों के लिए कला प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के बाद वायरल हो गई थीं.

बिना मेकअप के भी दिखती है खूबसूरत
खुद को बिना मेकअप के दिखाने के बावजूद, उसके आकर्षक रूप को देखकर परीक्षकों को संदेह हुआ कि उसने मेकअप लगाया हुआ है. इस कारण उन्होंने उसे पांच बार मेकअप साफ करने के लिए कहा.

एक परीक्षक ने तो प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उसकी पलकें भी खींचीं. इस घटना ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी थी.कई लोगों ने उनकी प्राकृतिक सुंदरता की वास्तविकता पर संदेह व्यक्त किया.

परीक्षा में स्कोर किया सबसे ज्याद अंक
इन रुकावटों के बावजूद, हू ने बीजिंग में सबसे ज्यादा स्कोर हासिल किया. उन्होंने कुल 274 अंकों के साथ ब्रॉडकास्टिंग और होस्टिंग आर्ट के लिए बीजिंग इंट्रिगेटेड परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया.उन्होंने सीयूसी की व्यावसायिक परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली. इसमें 83.07 अंक प्राप्त हुए तथा देश भर में 17वीं रैंकिंग प्राप्त की.

कॉस्मेटिक सर्जरी से किया इनकार
सीयूसी को चीन में प्रसारण और मीडिया अध्ययन के लिए प्रमुख संस्थान माना जाता है, जो कई राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित टीवी एंकरों को तैयार करने के लिए प्रसिद्ध है. अब उन्होंने विश्वविद्यालय एडमिशन के बाद की तस्वीरें साझा कीं और आधिकारिक तौर पर अपने नामांकन की घोषणा की.

उन्होंने हाल में किए पोस्ट के कैप्शन में लिखा - मुझे सीयूसी बहुत पसंद है और सीयूसी मुझे बहुत पसंद करता है. हर कोई यहां बहुत मिलनसार और प्रतिभाशाली है. वहीं सार्वजनिक जांच के बीच, लगातार किसी भी कॉस्मेटिक प्रक्रिया से गुजरने से इनकार किया.

बचपन की तस्वीरें ऑनलाइन किया पोस्ट
उन्होंने लिखा- मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई है, सच में नहीं करवाई है, कृप्या ये पूछना बंद करें. हाल ही में हू की बचपन की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं, जिनसे पता चला कि छोटी उम्र से ही उनके चेहरे की बनावट काफी नाजुक थी. इसमें दोहरी पलकें, छोटा चेहरा और ऊंची नाक शामिल है.

