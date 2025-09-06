वजन कम करने पर कंपनी ने दिया बोनस, कर्मचारियों को मिले 1.2 करोड़ रुपये

चीन में कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वजन कम करने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 140,000 अमेरिकी डॉलर का बोनस दिया है. इस घटना की वहां के सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. इसमें से एक कर्मचारी को केवल 90 दिनों में 20 किलोग्राम से अधिक वजन कम करने पर 20,000 युआन मिले.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 12 अगस्त को शेन्जेन स्थित टेक फर्म अरशी विजन इंक, जिसे आमतौर पर इंस्टा 360 के रूप में जाना जाता है. इस कंपनी ने अपने वार्षिक 'मिलियन युआन वेट लॉस चैलेंज' की वजह से सुर्खियां बटोरीं.प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को नियमित व्यायाम और संतुलित आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है.

कोई भी इस चैलेंज के लिए करा सकता है रजिस्ट्रेशन

सभी कर्मचारी इस चैलेंज के रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हैं और प्रत्येक 0.5 किलोग्राम वजन कम करने पर प्रतिभागियों को 500 युआन (70 अमेरिकी डॉलर) का नकद पुरस्कार मिल सकता है.

वजन बढ़ा तो देना होगा जुर्माना

दिलचस्प बात यह है कि इस चुनौती में एक जुर्माना प्रावधान भी शामिल है. जिन प्रतिभागियों का वजन फिर से बढ़ जाता है, उन्हें हर आधा किलो वजन बढ़ने पर 800 युआन का जुर्माना देना होगा. हालांकि, अब तक किसी पर भी यह जुर्माना नहीं लगाया गया है.

जेन जेड पीढ़ी की कर्मी ने जीता खिताब

इस वर्ष, जेन-जेड कर्मचारी झी याकी ने तीन महीने के भीतर 20 किलोग्राम वजन कम किया और 20,000 युआन (2,800 अमेरिकी डॉलर) का नकद पुरस्कार और वेट लॉस चैंपियन का खिताब जीता.

जी ने बताया कि वह पूरी चुनौती के दौरान अनुशासित रहीं. उन्होंने अपने आहार का ध्यानपूर्वक प्रबंधन किया और प्रतिदिन 1.5 घंटे व्यायाम किया. मेरा मानना ​​है कि यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय है. जब मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ बना सकती हूं. यह सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है - यह स्वास्थ्य की बात है.

इस विधि से घटाया 20 किलो वजन

झी ने ग्रुप चैट में वजन घटाने की विधि भी साझा की. ताकि अन्य सहकर्मियों को प्रेरित किया जा सके. जिस तरह आहार से चीनी अभिनेता किन हाओ को मात्र 15 दिनों में 10 किलोग्राम वजन कम करने में मदद मिली थी. यह वही विधि है.

इसमें पहले दिन केवल सोया दूध पीना, दूसरे दिन मक्का खाना, तीसरे दिन फल खाना तथा बाद के दिनों में प्रोटीन और सब्जियों के बीच बारी-बारी से भोजन करना शामिल है.

अब तक इस प्रतियोगिता के 7 सीजन हो चुके हैं

2022 से कंपनी ने इस चुनौती के सात सीजन आयोजित किए हैं. इसमें कुल पुरस्कार के रूप में लगभग 2 मिलियन युआन (US$280,000) वितरित किए जा चुके हैं. पिछले वर्ष ही 99 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया था. सामूहिक रूप से 950 किलोग्राम वजन कम किया और नकद पुरस्कार के रूप में 10 लाख युआन बांटे गए.

एक कंपनी प्रतिनिधि ने बताया कि इस चुनौती के माध्यम से, हमारा उद्देश्य एक स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना और अपने कर्मचारियों को काम से परे अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना है. यह उनके लिए जीवन में नए उत्साह के साथ जुड़ने और काम करने के लिए एक सकारात्मक प्रोत्साहन का काम करता है.

वजन घटाने के राष्ट्रीय अभियान से मेल खाती है ये पहल

यह अभियान एक व्यापक राष्ट्रीय पहल से भी मेल खाता है. जून 2024 में, चीन ने वजन प्रबंधन वर्ष शुरू किया, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग और 16 अन्य विभागों द्वारा संचालित एक तीन-वर्षीय योजना (2024-2026) है. इसका उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देना और देश में अधिक वजन और मोटापे की बढ़ती दरों पर अंकुश लगाना है.

