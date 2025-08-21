बारिश से बचने के लिए दुकान में घुसी महिला, कुछ देर बाद करोड़पति बनकर बाहर निकली, कैसे?

चाइना के बाजार में महिला सामान लेने निकली थीं, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये सफर उसका जीवन बदल देगा. बाजार में अचानक से बारिश होने लगी, जिससे बचने के लिए महिला एक दुकान में चली गई. यहां मजाक में उसने लॉटरी का टिकट खरीद लिया. किस्मत ऐसी की महिला के टिकट नंबर पर ही लॉटरी निकली और उसने 1 लाख 40 हाजर अमेरिकी डॉलर अपने नाम कर लिए.

8 अगस्त को दक्षिण-पश्चिमी चीन के युन्नान प्रांत के युक्सी में, एक महिला मूसलाधार बारिश में फंस गई और खुद को बचाने के लिए होंगटा ज़िले की एक लॉटरी की दुकान में घुस गई. दुकान मालिक के अनुसार, महिला ने पूछा: "क्या आपके यहां स्क्रैच कार्ड हैं? चूंकि मैं बारिश में फंसी हुई हूं, इसलिए थोड़ा खेल लेती हूं."

कौन-सी लॉटरी टिकट जीत महिला

लॉटरी में दो तरह की होती हैं, एक जो हर दिन या हर हफ्ते निकाली जाती है, और दूसरी होती है स्क्रैच कार्ड, जिसे खरीदते ही फौरन पता चल जाता है कि आपने कुछ जीता या नहीं. इन स्क्रैच कार्ड्स में लोग थोड़े से पैसे लगाकर भी लाखों युआन (चीनी मुद्रा) जीत सकते हैं.

इस महिला ने एक पूरी स्क्रैच कार्ड की बुक खरीदी, जिसमें करीब 30 टिकट थे. हर टिकट की कीमत थी 30 युआन (करीब 4 अमेरिकी डॉलर), तो कुल खर्च हुआ 900 युआन (लगभग 125 अमेरिकी डॉलर).

छठे टिकट पर ही मिले 10 लाख

उसे हैरानी तब हुई जब उसे सिर्फ़ छठे टिकट पर दस लाख युआन का इनाम मिला. महिला ने कहा कि "मेरे हाथ-पैर कमज़ोर हो गए, मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था. शायद ऐसा इसलिए कहा जाता है कि पानी आपके जीवन में सृमद्धि लाता है." दुकान मालिक ने पुष्टि की कि उसकी जीत की राशि आधिकारिक तौर पर मानक लॉटरी सिस्टम से ही हुई है.

मुफ्त के चक्कर में खरीद ली थी पूरी किताब

11 अगस्त को जिउपाई न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में, महिला ने बताया कि वह कभी-कभार स्क्रैच कार्ड खरीदती है और दोपहर का भोजन समाप्त ही कर रही थी कि बारिश शुरू हो गई. लॉटरी की दुकान पर एक प्रचार चल रहा था, "50 युआन (7 अमेरिकी डॉलर) खर्च करें, 20 मुफ़्त पाएं. 1,000 युआन (140 अमेरिकी डॉलर) खर्च करें, 1,000 मुफ़्त पाएं. जिसके चलते उसने एक पूरी पुस्तिका खरीद ली.

महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी कहानी

उसने इस खबर को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं करने का फैसला किया और खुद को कम ही बताने का फैसला किया. "मैं अक्सर अपने फ़ीड पर लोगों को पाँच या दस मिलियन युआन जीतते हुए देखती हूं. इसकी तुलना में, मेरी जीत कोई बड़ी बात नहीं लगती."

