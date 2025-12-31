भूत भगाने के चक्कर में कर दिया बेटी का कत्ल, कोर्ट ने मां को भेजा जेल

चीन में एक मां ने अपनी बेटी की छाती दबाने के दौरान गलती से उसकी जान ले ली. कोर्ट ने हत्या के आरोप में मां को जेल भेज दिया. यह सब अंधविश्वास की वजह से हुआ. भूत-प्रेत और झाड़-फूंक पर विश्वास रखने वाली मां ने बच्ची के गले में पानी डालकर उसे उल्टी कराने और बुरी आत्माओं को भगाने की कोशिश की थी.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल दिसंबर में ली नाम की महिला की छोटी बेटी जिसका नाम शी था, उसने दावा किया कि उस पर एक राक्षस का साया है. उसने अपनी मां और बड़ी बहन से उस पर से भूत भगाने का अनुष्ठान करने की मांग की.

इस अनुष्ठान में उसकी छाती को जोर से दबाना और उल्टी कराने के लिए उसके गले में पानी डालना जैसी क्रियाएं शामिल थीं. ली और उसकी बड़ी बेटी ने बिना किसी झिझक के अनुष्ठान किया. इस दौरान शी ने कहा कि यह कारगर रहा और अपनी मां और बहन से इसे जारी रखने का अनुरोध किया.

अनुष्ठान के बाद बेटी की हो चुकी थी मौत

अगली सुबह, परिवार के अन्य सदस्यों ने देखा कि शी के मुंह से खून बह रहा था. चिकित्साकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने उसे घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया. मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. पोस्टमार्टम में पता चला कि शी की छाती को काफी जोर से दबा दिया गया था. इसी वजह से उसकी मौत हो गई.

जांच रिपोर्ट आने के बाद मां और बहन के ऊपर मामला दर्ज किया गया. इसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने लापरवाही से हुई हत्या के अपराध के आधार पर फैसला सुनाया. इसमें इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि ली और उसकी बड़ी बेटी का इरादा शी की मदद करने का था. फिर भी दोनों मां-बेटी को जेल भेज दिया गया.

ताइवान में भी दो साल पहले सामने आया था ऐसा मामला

इसी तरह की एक त्रासदी 2023 में ताइवान में हुई थी. जब एक 56 साल के एक शख्स ने और उसकी पत्नी ने अपने 28 साल के बेटे पर घर पर ही भूत भगाने का अनुष्ठान किया. क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था. उस आदमी के पिता और छोटे भाई ने उसे पकड़कर रखा और मां ने उसे उल्टी कराने और राक्षस को भगाने के प्रयास में उसकी गर्दन पर मुक्का मारा. इस वजह से उसकी मौत हो गई.

