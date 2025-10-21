scorecardresearch
 

महिला ने बच्चों के लिए खरीदा था सॉसेज, अंदर मिला इंसानी दांत

सॉसेज, सूप और केक में लोगों को आदमी के दांत मिले हैं. चीन में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने के बाद उन स्टोर्स पर सवाल उठने लगे हैं, जहां से लोगों ने केक, सूप और सॉसेज खरीदा था.

चीन के एक रेस्टोरेंट से खरीदे गए सूप, सॉसेज और केक में मिले इंसानी दांत (Photo - AI Generated)
चीन के एक रेस्टोरेंट से खरीदे गए सूप, सॉसेज और केक में मिले इंसानी दांत (Photo - AI Generated)

चीन में अलग-अलग जगह बाहर से खरीदे गए खाने में इंसानी दांत मिलने से सनसनी फैल गई है. लोगों ने यह अनुमान लगाया गया है कि जहां से ऐसे खाने खरीदे गए, वहां के कारखाने में केक और सॉसेज बनाते वक्त किसी स्टाफ का अनजाने में आर्टिफिशियल दांत गिर गए होंगे.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक,  भोजन में मानव दांत पाए जाने की कई घटनाओं ने चीन में फूड सेफ्टी से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. 13 अक्टूबर को, पूर्वोत्तर चीन के जिलिन प्रांत में एक महिला ने अपने बच्चे के लिए सॉसेज खरीदा था. घर जाकर जब बच्चों को खाने के लिए सॉसेज दिया गया तो उसमें तीन आर्टिफिशियल इंसानी दांत मिले. 

ग्रिल्ड सॉसेज में मिला दांत
उसने यह ग्रिल्ड सॉसेज एक खुले स्टॉल से खरीदा था.  शुरुआत में, विक्रेता ने इस बात से इनकार किया कि सॉसेज बेचते समय उसमें दांत थे.  बाद में जब स्थानीय मार्केट सुपरवाइजर ने मामले में हस्तक्षेप किया तो स्टोर संचालक ने माफी मांगी. 

सूप में भी दिखा आर्टिफिशियल दांत
उसी दिन, एक और महिला ने बताया कि उसके पिता ने दक्षिणी ग्वांगडोंग प्रांत के डोंगगुआन शहर में एक फेमस सूप स्टोर से सूप खरीदा था. उन्हें सूप में  दो मानव दांत मिले. उसने पुष्टि की कि वे दांत उसके पिता के नहीं थे. वहीं रेस्टोरेंट ने कहा कि उसके सूप सीधे कंपनी मुख्यालय से सप्लाई किए जाते हैं. स्टोर यह स्पष्ट नहीं कर सका कि सूप में ये दांत कैसे पहुंचे. 

केक में भी मिला था दांत 
इसी तरह 14 अक्टूबर को, एक ग्राहक को शंघाई के एक और रेस्टोरेंट से  केक में एक आर्टिफिशियल मानव दांत दिखाई दिया. इस दांत को धातु के पेंच की वजह से उसने पहचान लिया कि वह कृत्रिम है.

जिस रेस्टोरेंट चेन से खाने के सामान में दांत मिलने के मामले सामने आए हैं. उसकी चीन के 20 से ज़्यादा शहरों में 50 से ज़्यादा शाखाएं हैं. इसे अक्सर उच्च-गुणवत्ता वाले और सुरक्षित खाद्य उत्पादों के लिए जाना जाता है. इस केक के 520 ग्राम के डिब्बे की कीमत 27.8 युआन (4 अमेरिकी डॉलर) होती है.

रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी ने इस घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया तथा इस बात पर जोर दिया कि कारखाने में उत्पादित खाद्य पदार्थों में ऐसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए. ग्राहक अगले दिन अपने अधिकारों का दावा करने के लिए वापस आई और बताया कि स्टोर ने उसे खराब केक के बदले 1,000 युआन (140 अमेरिकी डॉलर) का मुआवज़ा देने की पेशकश की थी. 

ग्राहकों को 10 गुना मुआवजा देने का है कानून
चीन के फूड सेफ्टी कानून के तहत, सुरक्षा मानकों को पूरा न करने वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन या बिक्री करने वाली कंपनियों को उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ की कीमत का 10 गुना या इससे होने वाले नुकसान का तीन गुना मुआवज़ा देना होगा. अगर मुआवज़ा राशि 1,000 युआन से कम है, तो यह न्यूनतम राशि है.

