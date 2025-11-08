scorecardresearch
 

बोनस में इस कंपनी ने कर्मचारियों को दिए सोने के कीबोर्ड कैप, कीमत सुन रह जाएंगे दंग

चीन की एक टेक कंपनी ने कर्मचारियों को बोनस के तौर पर सोने के कीबोर्ड कैप दिए. इनमें सबसे भारी कीकैप की कीमत सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए. जानते हैं सबसे भारी कीबोर्ड कैप की कीमत कितनी थी.

चीन की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बोनस के तौर पर सोने से बना कीबोर्ड कैप गिफ्ट किया (Photo - AI Generated)
चीन की एक टेक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बोनस के तौर पर ऐसा गिफ्ट दिया, जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था. हर स्टाफ को कंपनी के बॉस की ओर से सोने से बना कंप्यूटर के कीबोर्ड का कैप दिया गया. इन दिनों वहां इस बोनस गिफ्ट की काफी चर्चा हो रही है. 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी कंपनी के बॉस का कहना है कि कंपनी अपने कर्मियों को सोना इसलिए नहीं दे रही कि इसकी यह एक महंगा बोनस गिफ्ट है, बल्कि इसके जरिए उनके स्टाफ के पास सोने के रूप में इकॉनमिकल स्थिरता आती है. 

हमेशा कर्मियों को गिफ्ट में सोना देती है कंपनी
यह चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी अपने कर्मचारियों को लगातार चार वर्षों से बोनस के रूप में सोने के कीकैप्स से दे रही है. इससे उन्हें धन प्रबंधन में मदद करने के लिए सराहना मिल रही है.

दक्षिणी गुआंग्डोंग प्रांत के शेनझेन स्थित फर्म इंस्टा360 ने हाल ही में 24 अक्टूबर को चीन में प्रोग्रामर दिवस मनाने के लिए कई उत्कृष्ट कर्मचारियों को 21 गोल्ड कीकैप उपहार में देकर सम्मानित किया.

40 लाख रुपये है सबसे भारी कीकैप की कीमत
इन कीबोर्ड कैप्स में सबसे भारी कीकैप का वजन 35.02 ग्राम है और वर्तमान में इसकी कीमत लगभग 320,000 युआन (US$45,000) है यानी करीबन एक कीकैप की कीमत 40 लाख रुपये है. 

इंस्टा360 ने प्रोग्रामर डे बोनस के रूप में लगातार गोल्ड कीकैप्स प्रदान किए हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में कुल 55 कीकैप्स हो गए हैं. सोने की बढ़ती कीमतों के कारण इन गोल्ड बोनस का मूल्य पहले वर्ष की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो गया है.

कंपनी 360-डिग्री कैमरों के क्षेत्र में एक प्रमुख ब्रांड है. इंस्टा360, गोप्रो को कड़ी टक्कर देता है. यहां तक कि कुछ समीक्षाओं में तो यह उससे भी बेहतर प्रदर्शन करता है. चीनी तकनीकी उद्योग में, कर्मचारियों को सोने का बोनस देने की अपनी परंपरा के कारण, इस कंपनी को बोलचाल की भाषा में गोल्ड फ़ैक्टरी के रूप में जाना जाता है.

कई मौकों पर सोने के सिक्के बांट चुका है प्रबंधन
जुलाई में अपनी दसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, कंपनी ने सभी कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं को एक गोल्ड ब्लाइंड बॉक्स उपहार में दिया था. इसमें विभिन्न डिज़ाइनों से सजे शुद्ध सोने के स्टिकर थे और प्रत्येक का वज़न 0.36 ग्राम था.

जिन कर्मचारियों की हाल ही में शादी हुई है या जिनके घर बच्चे ने जन्म लिया है, उन्हें कंपनी एक ग्राम वजन का शुद्ध सोने का सिक्का देती है. हाल ही में आयोजित साल के अंत की पार्टी में, 50 ग्राम वजन के 999 ग्राम सोने का एक बार मुख्य पुरस्कार के रूप में दिया गया था.

