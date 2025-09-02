गर्मी की छुट्टी में टाइम पास के लिए बच्चा करने लगा ये काम, महीना पूरा होने तक कमा लिए 50 हजार रुपये

चीन में 11 साल के एक लड़के ने मस्ती के लिहाज से दूध वाली चाय बेचनी शुरू किया था. हंसी-मजाक में शुरू किए गए इस काम से अब उसे अच्छी आमदनी होने लगी है. छुट्टी में टाइम पास और मस्ती के उद्देश्य से शुरू किया गया यह काम अब एक सफल बिजनेस बन गया है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 11 साल का लड़का अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान टाइम पास के लिए मजाक-मजाक में रात में लगने वाले बाजार में दूध वाली चाय बेचनी शुरू किया. ऐसा करते हुए उसे एक महीने में 550 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 50 हजार रुपये कमाए.

काफी रिसर्च के बाद शुरू किया स्टॉल

बच्चे की मां उसकी व्यावसायिक कुशलता की प्रशंसा करती है. मां ने बताया कि वह खाने-पीने का शौकीन है और उसने बाजार पर रिसर्च किया. फिर मजाक ही मजाक में रात में लगने वाले बाजार में चाय बेचकर अपनी छुट्टियां बिताने का फैसला किया. वह सुशी से लेकर सैंडविच तक कई तरह की चीजें बना सकता है. कई लोग इसे भविष्य का बिजनेस टाइकून मानते हैं.

अच्छे नंबर आने पर मां ने दुकान लगाने की दी अनुमति

11 साल के इस लड़के की व्यावसायिक समझ की की प्रशंसा हो रही है. बच्चे का नाम नूओमी है. यह लड़का मध्य चीन के हुनान प्रांत में पांचवीं कक्षा का छात्र है. उसकी मां ली ने बताया कि उन्होंने पिछले सत्र की अंतिम परीक्षा में कक्षा में प्रथम आने पर उसे पुरस्कार स्वरूप सड़क पर सामान बेचने का काम करने देने की अनुमति दी थी.

नूओमी को अंग्रेजी और गणित में 100 अंक तथा चीनी परीक्षा में 98 अंक मिले. ली ने कहा कि नूओमी को स्वादिष्ट भोजन में गहरी रुचि है और उसमें व्यवसाय करने की भी अच्छी समझ है. अपने दूध के चाय के व्यवसाय की तैयारी के लिए, उन्होंने उत्पाद बनाने का अध्ययन किया और अपने गृह नगर चांग्शा में रात में लगने वाले बाजार का दौरा करते हुए दो शामें बितायीं.

सिर्फ 4 घंटे के लिए खोलता है दुकान

नूओमी ने दुकानों के स्थानों का भी विश्लेषण किया और अपना व्यवसाय खोलने के लिए सबसे अच्छी जगह का चयन किया. उसकी दूध चाय की दुकान 17 जुलाई को खुली. यह हर दिन शाम 6:30 से 11 बजे तक चलती है.नूओमी अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करते समय एक अनुभवी दुकान मालिक की तरह आत्मविश्वासी और कुशल दिखाई देता है.

वह अपनी दादी और एक सहपाठी को भी कभी-कभी मदद के लिए पैसे भी देता है. ली ने बताया कि उनका व्यवसाय इतना व्यस्त रहता है कि उन्हें रात का खाना खाने का भी समय नहीं मिलता.

काम में मदद करने वालों के देता है सैलरी

सहपाठी की मां ने अपनी बेटी को जीवन का कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए स्टॉल पर काम करने दिया. ली ने कहा कि स्टॉल से 4,000 युआन करीब 50 हजार रुपये की आमदनी हुई. सामग्री लागत और कर्मचारियों को वेतन देने के बाद भई नूओमी प्रति माह 3,000 युआन कमा सकता है.

शुरुआत में नूओमी के स्टॉल पर सिर्फ छह कप चाय बिकी, लेकिन ली ने जब इसे ऑनलाइन पोस्ट किया तो इसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. कई लोग उसके व्यवसाय का समर्थन करने के लिए उसके यहां विशेष रूप से आए.लोगों ने कहा कि स्टॉल की लोकप्रियता से नूओमी का आत्मविश्वास बढ़ा है.

गर्मी की छुट्टी में टाइम पास के लिए खोला है स्टॉल

वहीं ली ने कहा कि उसने केवल मनोरंजन और टाइम पास के लिए यह व्यवसाय शुरू किया था. सितंबर में जब स्कूल शुरू होगा तो नूओमी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेगा. वह बहुत बड़ा भोजन प्रेमी है और घंटों सुशी, सैंडविच और अन्य व्यंजन बनाने में बिताता हैं, जिन्हें बनाना वयस्कों के लिए भी कठिन माना जाता है.

