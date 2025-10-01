scorecardresearch
 

Feedback

'मुझे सच्चा प्यार चाहिए...' अच्छा लड़का नहीं मिला तो महिला ने शहर में लगवा दिए होर्डिंग!

कैलिफ़ोर्निया की रहने वाली लिसा कैटलानो, जो विंटेज कपड़ों की बिक्री करती हैं उन्होंने मशहूर हाइवे 101 पर दर्जनों विज्ञापन बोर्ड किराए पर लेकर अपनी शादी का प्रस्ताव रखा है. अप्रैल में अपने रिश्ते टूटने के बाद और कई डेटिंग ऐप्स पर असफल प्रयासों के बाद, लिसा ने इस यह कदम उठाया है.

Advertisement
X
Marrylisa.com वेबसाइट पर युवा शादी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. (Photo: marrylisa.com)
Marrylisa.com वेबसाइट पर युवा शादी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. (Photo: marrylisa.com)

कैलिफ़ोर्निया में 42 साल की एक महिला पार्टनर की तलाश करते करते इतनी तंग आ गई थी कि उसे होर्डिंग का सहारा लेना पड़ा ताकि उसकी शादी हो सके. इसके लिए महिला ने मशहूर हाइवे 101 पर दर्जनों बिलबोर्ड किराए पर लिए हैं जिसपर उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया है. हाइवे से गुजरने वाले सभी यात्रियों को यह शादी का यह ऐड नजर आता है.

इस महिला का नाम लिसा है. लिसा कैलिफ़ोर्निया की विंटेज कपड़ों की बिक्री का काम करती हैं. उन्होंने इस बारे में बात करते हुए न्यू यॉर्क पोस्ट से कहा, 'मैं खुद को सबके सामने ला रही हूं अगर लोगों को पता चले कि मुझे इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो वे हैरान रह जाएंगे.'

महिला ने आगे कहा कि यह कोई मजाक नहीं है. इसपर मैंने अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, मुझे अपना पति ढूढ़ंना है. शादी के प्रस्ताव के यह बिलबोर्ड सांता क्लारा और सैन फ्रांसिस्को के बीच 45 किलोमीटर तक लगे हुए हैं. शादी के लिए अप्लाई करने के लिए बिलबोर्ड में MarryLisa.com की वेबसाइट है. जहां पर जाकर लोगों को आवेदन करना होगा. उनके बिलबोर्ड का किराया बदलता रहता है. कैटलानो हर बिलबोर्ड के लिए अलग-अलग रकम देती हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह जगह कितनी मांग में है, दिन का समय क्या है और बिलबोर्ड कहां लगा है.

सम्बंधित ख़बरें

Antilia
300 गार्ड और... कौन सी है वो फोर्स, जो करती है मुकेश अंबानी के घर 'एंटीलिया' की सुरक्षा! 
एक वायरल वीडियो में स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और जेप्टो डिलीवरी एजेंट नवरात्रि के दौरान एक साथ गरबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. (Photo: Instagram/@vks_lohat)
Swiggy, Zomato, Blinkit, Zepto एजेंट्स ने जमकर किया गरबा, वीडियो वायरल 
Beautiful Chinese girl in exam
इतना खूबसूरत चेहरा... भरोसा नहीं हुआ, छात्रा को बीच एग्जाम हटाने को कहा मेकअप  
Ming family death penalty China
क्यों चीन में एक ही परिवार के 11 लोगों को दी जा रही सजा-ए-मौत? 
uk-woman-killed-in-essex-after-pet-dog-bites-her-during-nugget-game
कुत्ते को नगेट खिला रही थी महिला, अचानक ऐसा काटा कि निकल गई जान 
Advertisement

marrylisa.com

डेटिंग ऐप्स पर नहीं मिला कोई लड़का

दरअसल, अप्रैल में लिसा का रिश्ता खत्म हो गया था इसके बाद उन्होंने कई डेटिंग ऐप पर ट्राई किया लेकिन शादी के लिए उन्हें लड़का नहीं मिला. लिसा को बिलबोर्ड के जरिए शादी करने पर कोई आपत्ति नहीं है. वह हर कीमत पर अपना जीवन साथी पाना चाहती है.

कैटलानो के लिए यह जरूरी नहीं कि वह किसी खास प्रकार का व्यक्ति पाए, लेकिन वह चाहती हैं कि उसका साथी 35 से 45 साल का हो, धार्मिक और राजनीतिक मान्यताओं में मेल खाता हो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाता हो. वह चाहेंगी कि उसका साथी एक-प्रेम संबंध में विश्वास रखे और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो. कैटलानो कहती हैं कि उन्हें पैसों की चिंता नहीं है. उन्हें बस सच्चा प्यार और जीवनभर का साथी चाहिए. उनका कहना है, 'मुझे प्यार में पड़ना है, शादी करनी है और परिवार शुरू करना है.'

कैसा लड़का चाहती हैं लिसा

वह अकेली नहीं है कई लोग प्यार पाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, लॉस एंजेलिस की वकील ईव टिली-कुलसन ने कहा कि वह किसी को $5,000 देने को तैयार हैं अगर वह उन्हें सही व्यक्ति ढूंढने में मदद करे. न्यू जर्सी के मोहम्मद इब्राहिम ने भी टाइम्स स्क्वायर में बिलबोर्ड खरीदा है ताकि वह अपना जीवन साथी ढूंढ सकें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement