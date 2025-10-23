scorecardresearch
 

Feedback

ऐसा एक्सीडेंट शायद ही देखा होगा... जो दिखा ट्रक ने उसको मारी टक्कर! वीडियो सामने आया

इंटरनेट रोड एक्सीडेंट का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. यह हादसा इतना खौफनाक है कि वीडियो देखकर ही लोगों का दिल दहल जाए.

Advertisement
X
अमेरिका के हाईवे पर ट्रक ने आठ गाड़ियों को मारी टक्कर (Photo - X/@CollinRugg)
अमेरिका के हाईवे पर ट्रक ने आठ गाड़ियों को मारी टक्कर (Photo - X/@CollinRugg)

सोशल मीडिया पर रोड एक्सीडेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक तेज रफ्तार ट्रक एक के बाद एक सामने आ रही गाड़ियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता दिख रहा है. जो ट्रक दूसरी गाड़ियों को रौंदने रहा था, उसके डैशबोर्ड में लगे कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. 

यह भयंकर दुर्घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया की बताई जा रही है. इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई. ट्रक ने अपने सामने आने वाले  करीब आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को कुचल दिया. 

जो सामने आया उसे रौंद डाला
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @CollinRugg नाम के हैंडल से इस खौफनाक एक्सीडेंट का वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में इसकी पूरी जानकारी दी गई है. वीडियो पोस्ट करने वाले ने बताया है कि  कैलिफोर्निया के ओंटारियों में 10 फ्रीवे पर एक भीषण दुर्घटना हुई है.  

21 साल का युवक चला रहा था ट्रक
हादसे के बाद  21 साल के ट्रक चालक को नशे में गाड़ी चलाने के संदेह में गिरफ़्तार किया गया है. कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल जांचकर्ताओं का कहना है कि गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर युबा सिटी का रहने वाला है. वाहन चलाते समय संभवतः वह नशे में था.

Advertisement

8 वाहनों को ट्रक ने रौंदा
ट्रक की चपेट में आठ वाहन आए. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक ने एक के बाद एक सामने आए आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को रौंद दिया. जो भी गाड़ी ट्रक के सामने आ रही थी वह उसमें जोरदार धक्का मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था. अंत में एक वाहन से टकरा कर ट्रक की दिशा बदल गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से जाकर वो टकरा गया.  

हादसे में 3 लोगों की चली गई जान
इस दुर्घटना में आठ वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. दुर्भाग्य से तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने अभी तक ट्रक चालक का नाम जारी नहीं किया है.

इस वीडियो पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की है. साथ ही दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते दिखे. वहीं लोगों ने इतने कम उम्र के ड्राइवर के हाथ में इतनी हैवी गाड़ी की जिम्मेदारी देने को एक बड़ी लापरवाही बताया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement