VIDEO: 250 की स्पीड से बाइक पर भाग रहा था शख्स, पीछे थी पुलिस, सामने से आ गई कार और...

वायरल वीडियो में शख्स तेज रफ्तार से बाइक चला रहा है फिर अचनाक से सामने वाली गाड़ी से टकराता है और बाइक घूमते हुए हाइवे पर गिर जाती है. वायरल वीडियो पर लोग कह रहे हैं जो भी हुआ अच्छा हुआ.

बाइक पर भाग रहे आरोपी को पुलिस अधिकारी के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है. (Photo: Fox News)
सोशल मीडिया पर कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो पुलिस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस बाइक सवार एक आरोपी का पीछा कर रही है. आरोपी तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन हाइवे पर चल रही एक कार अचानक धीमी हो जाती है, जिससे उसकी बाइक टकरा जाती है और वह गिर पड़ता है. टक्कर के बाद बाइक सड़क पर घिसटती चली जाती है और आरोपी भी कुछ दूरी तक सड़क पर रगड़ खाता हुआ आता है. कुछ ही सेकंड में पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है.

वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि जैसे गाड़ी वाले से जानबूझकर स्पीड स्लो करी हो ताकि पुलिस का काम आसान हो जाएगा. दरअसल, अरेस्ट किए गए शख्स ने सैन बर्नार्डिनो काउंटी शेरिफ विभाग के एक डिप्टी की सोमवार को रैंचो कुकामोंगा में घरेलू हिंसा की एक घटना पर कार्रवाई करते समय गोली लगने से मौत हो गई. कमेंट बॉक्स में लोग कह रहे हैं आरोपी के साथ जो हुआ अच्छा हुआ.

डिप्टी एंड्रयू नुनेज़ को एक स्थानीय अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जहां एक व्यक्ति ने उनके सिर में गोली मार दी. बाद में, 210 फ़्रीवे पर अधिकारियों ने उनका तेज़ रफ़्तार से पीछा किया, जो अंत में एक हिंसक दुर्घटना में समाप्त हुआ. अधिकारियों ने बताया कि नुनेज़ दोपहर लगभग 12:40 बजे रैंचो कुकामोंगा में हॉलीहॉक ड्राइव के 12300 ब्लॉक में एक हथियारबंद व्यक्ति द्वारा एक महिला को धमकाने की सूचना पर पहुंचे थे.

डिप्टी के पहुंचने पर, संदिग्ध ने कथित तौर पर तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी और नुनेज़ को एक गोली लगी. डिप्टी ने तब तक प्राथमिक उपचार दिया जब तक कि पैरामेडिक्स नुनेज़ को हेलीकॉप्टर से कोल्टन के एरोहेड क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र ले जाने के लिए नहीं पहुंच गए. अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि नुनेज़ शेरिफ विभाग में छह साल से कार्यरत थे. वह शादीशुदा थे और उनकी एक दो साल की बेटी थी और अपनी पत्नी से दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे थे.

120 की रफ्तार से भाग रहा था आरोपी

अधिकारियों ने एक मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया, जो 120 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से भाग रहा था. वह कभी फ्रीवे से बाहर निकल जाता, फिर वापस आ जाता और दिशा बदलकर फिर से दौड़ पड़ता. पीछा करते वक्त वह एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर की बाइक से टकराने से बाल-बाल बचा. आखिरकार क्लेयरमोंट के पास एक काली कार उसके सामने आ गई, जिससे बाइक सवार बाइक से उछलकर गिर पड़ा. वह करीब 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गिरा और बुरी तरह घायल हो गया. उसे तुरंत एयर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

