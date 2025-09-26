scorecardresearch
 

घूमते-घूमते ऐसे इलाके में पहुंच गया शख्स... जहां बिना कपड़ों के रहते हैं लोग

ब्रिटेन में एक शख्स को ऐसी जगह दिखाई दी, जहां लोग बिना कपड़ों के प्राकृतिक रूप में रहते हैं. उसे यह सब देखकर काफी हैरानी हुई और उसने ये जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी.

ब्रिटेन में ऐसे भी कई जगह हैं, जहां लोग बिना कपड़ों के रहते हैं (Photo - Pexels)
ब्रिटेन में एक शख्स ऐसे इलाके में पहुंच गया, जहां लोग बिने कपड़ों के रहते हैं. यहां इस तरह रहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है. हां, बाहर से आने वाले लोगों को हैरानी हो सकती है. इसलिए बकायदा वहां इस बारे में एक साइन बोर्ड भी लगाया गया है. जिसमें संबंधित क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है और लोगों को सतर्क भी किया गया है.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन में एक शख्स घूमते हुए ऐसे ही एक क्षेत्र में पहुंच गया था. वहां जो कुछ उसने देखा, उससे वह आश्चर्यचकित रह गया. वहां लोग बिना किसी कपड़ों के इधर-उधर घूमते दिखाई दिए. इसके बाद उसे चेतावनी दिखाई दी. उसे देखकर उस व्यक्ति ने राहत की सांस ली.

साइन बोर्ड पर लिखी थी चेतावनी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर उस शख्स ने अपने इस अनुभव का जिक्र करते हुए वहां के साइनबोर्ड की एक तस्वीर पोस्ट की. साइन बोर्ड में लिखा था - आपको इस क्षेत्र में बिना कपड़ों के आनंद लेते हुए प्रकृतिवादी मिल सकते हैं. इंग्लैंड और वेल्स में सार्वजनिक तौर पर बिना कपड़ों के घूमना गैरकानूनी नहीं है.

इस साइनबोर्ड पर प्रकृतिवादियों से जुड़े कानूनों के लिंक भी दिए गए थे. क्यूआर कोड स्कैन करके सारी जानकारी देखी जा सकता थी. शख्स ने अफसोस जाते हुए लिखा- मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मानो वे दुखी हों कि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने खुद को बिना कपड़ों के घूमने से रोक लिया.

इंग्लैंड में बिना कपड़ों के रहना गैरकानूनी नहीं है
हालांकि, बाद में उन्होंने कहा कि लेकिन वास्तव में, मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा नहीं किया. कॉलेज ऑफ पुलिसिंग के अनुसार , प्रकृतिवादियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो केवल तभी आपराधिक कानून के अंतर्गत आता है, जब वे यौन अपराध करते हैं या अव्यवस्थित व्यवहार करते हैं.

बिना कपड़ों के रहना प्रकृतिवादियों की जीवनशैली का है हिस्सा
प्रकृतिवादियों का बिना कपड़ों के रहना तब अवैध माना जा सकता है, जब उनके प्रदर्शन से किसी व्यक्ति को देखने से परेशानी हो. इसमें आगे कहा गया है कि ब्रिटिश नेचुरिज़्म द्वारा नेचुरिज़्म को प्राकृतिक जीवनशैली के रूप में परिभाषित किया गया है. जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक रूप से रहने को अपनी जीवनशैली का एक हिस्सा बना लेता है.

कई लोग अपनी गतिविधियों को अपनी निजी संपत्ति या क्लबों तक ही सीमित रखते हैं. कई लोग ऐसे समुद्र तटों का उपयोग करते हैं जिन्हें 'नेचुरिस्ट समुद्र तट' के रूप में जाना जाता है. ऐसी जगहों पर लोग बिना कपड़ों के रहना पसंद करते हैं.

