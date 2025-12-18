scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शादी में ही लैपटॉप खोल बैठी दुल्हन, मंडप से ही ठीक किया ऑफिस के सॉफ्टवेयर का बग

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक दुल्हन मंडप में ही लैपटॉप खोलकर ऑफिस का काम निपटाती नजर आ रही है. इस तस्वीर को लेकर वर्क-लाइफ बैलेंस से लेकर ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ तक पर बहस छिड़ गई है.

Advertisement
X
इस तस्वीर के पीछे की कहानी सामने आई है (Photo: @meh_agarwal/X)
इस तस्वीर के पीछे की कहानी सामने आई है (Photo: @meh_agarwal/X)

भारत में इन दिनों एक तरफ राइट टू डिस्कनेक्ट पर बहस चल रही है. यानी कर्मचारियों को यह कानूनी हक मिले कि ऑफिस समय खत्म होने के बाद उनसे काम न कराया जाए और उनके निजी पलों में दखल न दिया जाए. वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर ने देश के वर्किंग कल्चर को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. कुछ लोग इसे काम के प्रति समर्पण बता रहे हैं, तो कुछ इसे हद से ज्यादा काम का दबाव मान रहे हैं.

वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक दुल्हन शादी के मंडप में ही लैपटॉप खोलकर बैठी है. वह पूरे शादी के जोड़े में नजर आ रही है और गोद में लैपटॉप रखकर काम कर रही है. यह तस्वीर पहली नजर में लोगों को हैरान कर देती है. आखिर शादी जैसे खास मौके पर काम करने की नौबत क्यों आई, यही सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है.

क्या है इस तस्वीर के पीछे की कहानी

सम्बंधित ख़बरें

harvard-admission-email-missed-6-years-later-hyosang-story
हार्वर्ड में मिल गया था एडमिशन, शख्स को 6 साल बाद मेल में ऑफर लेटर दिखा, फिर… 
सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक छोटी से बच्ची भैंस के बच्चे को ब्रश करवा रही है. (Photo : insta/@official_deepak_kumar_2581 )
दुनिया का सबसे क्यूट डेंटल क्लिनिक...छोटी बच्ची ने भैंस के बच्चे को कराया ब्रश 
pancreatic tumor warning signs
'मेरी भूख ही खत्म हो गई', महिला ने बताया- जीने के लिए करानी होगी सर्जरी 
Russian cannibal serial killer
गर्लफ्रेंड के ब्रेन को भूनकर खाया, फिर उसका खून भी पीया... नरभक्षी ने ऐसे किया कत्ल  
coldest city in the world Yakutsk
यहां एक मिनट में जम जाएगा शरीर... दुनिया के सबसे ठंडे शहर में गिर गया इतना तापमान 

इस तस्वीर के पीछे की कहानी सामने आई है KoyalAI के CEO मेहुल अग्रवाल की एक पोस्ट के जरिए. मेहुल अग्रवाल ने X पर अपनी बहन और कंपनी की को-फाउंडर गौरी अग्रवाल से जुड़ा यह पल शेयर किया, जिसने सोशल मीडिया पर बहस को हवा दे दी.

मेहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लोग स्टार्टअप लाइफ को अक्सर बहुत रोमांटिक अंदाज में देखते हैं, लेकिन इसकी हकीकत कहीं ज्यादा कठिन होती है. अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने बहन की शादी की यह तस्वीर शेयर की. उन्होंने बताया कि शादी की रस्म पूरी होने के महज 10 मिनट बाद ही गौरी को KoyalAI के एक गंभीर तकनीकी बग को ठीक करना पड़ा.

Advertisement

देखें पोस्ट

 

सोशल मीडिया यूजर्स की राय साफ तौर पर बंटी हुई नजर आई

मेहुल ने यह भी साफ किया कि यह कोई दिखावे या प्रमोशन के लिए ली गई तस्वीर नहीं थी. उन्होंने लिखा, “यह फोटोऑप नहीं था. हमारे माता-पिता हम दोनों पर नाराज़ भी हो गए थे.” पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा, “जब लोग पूछते हैं कि हम क्यों जीते, तो मैं यही पल दिखाऊंगा.”

जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने गौरी के समर्पण और काम के प्रति जुनून की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि अब समझ आता है कि KoyalAI इतना मजबूत प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इसके पीछे फाउंडर्स की पूरी मेहनत झलकती है.

वहीं दूसरी ओर कई यूजर्स ने इस तस्वीर पर सवाल भी उठाए. कुछ लोगों का कहना था कि काम कितना भी जरूरी क्यों न हो, शादी जैसे जीवन के सबसे अहम पल में काम करना सही मिसाल नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि वह अपने करियर को लेकर गंभीर हैं, लेकिन निजी जिंदगी के खास पलों की कीमत पर नहीं. इस वायरल तस्वीर ने स्टार्टअप कल्चर में वर्क-लाइफ बैलेंस, बर्नआउट और सीमाओं को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement