ब्रा का पहाड़... यहां महिलाओं और पुलिस ने क्यों इकट्ठा किए एक टन अंडरगारमेंट्स?

क्या आपने कभी सोचा है कि पुरानी ब्रा भी किसी की जिंदगी बचाने में मदद कर सकती हैं? इंग्लैंड के एक छोटे-से शहर विल्टशायर में ऐसा ही हो रहा है, जहां एक महिला दुकानदार और पुलिस टीम ने मिलकर हज़ारों ब्रा इकट्ठा कर ‘ब्रा का पहाड़’ बना दिया है और यही पहाड़ अब स्तन कैंसर रिसर्च के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गया है.

साल 2022 तक दुनिया में 6 लाख से ज्यादा महलाओं की मौतें ब्रेस्ट कैंसर से हुई है. (Photo: Freepik)
दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं. यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्तन कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़कर ट्यूमर का रूप ले लेती हैं. अगर इन पर ध्यान न दिया जाए, तो ये ट्यूमर पूरे शरीर में फैल सकते हैं और जानलेवा साबित हो सकते हैं.
2022 तक, दुनिया भर में अनुमानित 2.3 मिलियन महिलाओं में स्तन कैंसर का पाया गया और 6 लाख 70 हजार से ज्यादा महिलाओं की मृत्यु हुई. इस कैंसर के प्रति सावधानी बरतने और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इंग्लैंड के विल्टशायर में एक अनोखी मुहिम शुरू हुई है.

इस मुहिम में पुलिस बल और एक दुकान की मालकिन ने मिलकर हज़ारों पुरानी ब्रा इकट्ठा करके स्तन कैंसर से लड़ने के लिए धन जुटाया. लोगों ने इस मुहिम को प्यार से “ब्रा का पहाड़” नाम दिया है. इसकी शुरुआत एमिली डेविज़ेस ने की थी. एमिलि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स की एक दुकान चलाती हैं. बढ़ते कैंसर को देख उन्होंने अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर” नाम की चैरिटी के लिए ब्रा इकट्ठा करना शुरू किया था. एमिलि खुद भी ब्रेस्ट कैंसर की पीड़िता हैं लेकिन फिर भी उन्होंने इस मुहिम का जारी रखा.

इस अभियान में एमिलि का साथ पुलिस ने भी दिया. दरअसल विल्टशायर पुलिस की अधिकारी जॉर्जीना डाहल ब्रा की फिटिंग कराने के लिए एमिली की दुकान पर पहुंचीं. एमिली की कहानी सुनने के बाद वे इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने भी इस मुहिम में हिस्सा लेने का फैसला किया. डाहल ने अपने पुलिस स्टेशनों में कलेक्शन बॉक्स लगाए और साथियों से कहा कि जो भी पुरानी या बेकार ब्रा हों चाहे किसी भी साइज या स्टाइल की हों, दान कर दें. धीरे-धीरे यह अभियान इतना बड़ा हुआ कि ब्रा का ढेर सचमुच एक पहाड़ जैसा बन गया.

एक टन ब्रा से 74 हजार रुपये कमा लिए

अब लोग अपने घरों से पुरानी या नई ब्रा निकालकर डोनेट कर रहे हैं. जिन्हें “अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर” चैरिटी के ज़रिए कैंसर रिसर्च के लिए फंड में बदला जाता है. BBC के अनुसार, एक टन ब्रा से करीब £700 (लगभग ₹74,000) जुटाए जाते हैं, जो कैंसर अनुसंधान में खर्च किए जाते हैं. साथ ही, इन ब्रा को विकासशील देशों की महिला सहकारी समितियों तक भेजा जाता है ताकि वे उन्हें फिर से इस्तेमाल कर सकें और रोज़गार भी पा सकें.

एमिली कहती हैं “विल्टशायर पुलिस और आम लोगों की मदद देखकर दिल भर आया. सात में से एक महिला को स्तन कैंसर होता है इसलिए जल्दी पहचान और इलाज के लिए रिसर्च को सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है.”

---- समाप्त ----
