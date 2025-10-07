scorecardresearch
 

Video: लोकेशन पर छोड़ने से किया मना, ऑटो वाले ने मारी टक्कर...UBER राइड बुक कर पछताई महिला

गलुरु में एक महिला की देर रात की ऊबर ऑटो राइड डरावने अनुभव में बदल गई. एमी नाम की महिला ने आरोप लगाया कि उसका ड्राइवर गंतव्य तक छोड़ने से इनकार कर गया और बहस के दौरान उस पर हमला करने की कोशिश की. इस घटना ने न केवल उसकी यात्रा को डरावना बना दिया, बल्कि सुरक्षा और भरोसे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

महिला का आरोप है कि ऑटो वाले ने उसे लोकेशन पर छोड़ने से मना किया. (Photo: Instagram\@a_mi__ee)
बेंगलुरु की एक महिला ने अपना ऊबर राइड इक्सपीरिएंस शेयर किया है. एमी नाम की महिला ने बताया कि उन्होंने रात को ऊबर ऑटो बुक की थी लेकिन यह राइड उनके लिए एक डरावने सपने में बदल गई. महिला ने आरोप लगाया कि उसके ऑटो चालक ने उसे उसके गंतव्य तक छोड़ने से इनकार कर दिया और बहस के बाद उस पर हमला करने की भी कोशिश की. इस घटना के बाद हर कोई सुरक्षा और भरोसे पर सवाल उठा रहा है.

इंस्टाग्राम पोस्ट में, एमी ने लिखा कि उबर ड्राइवर के साथ यह उनकी पहली मुठभेड़ नहीं थी. उन्होंने आरोप लगाया कि 'जब ऐप में दर्ज लोकेशन पर रुकने के लिए कहा गया, तो ड्राइवर गुस्सा हो गया उन्होंने बताया, उसने अचानक यू-टर्न लिया और वापस वहीं जाने की कोशिश की जहां से हम आए थे.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऑटो ड्राइवर ने महिला को मारी टक्कर

जब उसने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने की कोशिश की तो मामला और बिगड़ गया. महिला ने आगे बताया कि ऑटो ड्राइवर ने मुझे टक्कर मारने की कोशिश की और आगे बताया कि ऑटो पर लगी नंबर प्लेट उबर ऐप पर दिखाई गई नंबर प्लेट से मेल नहीं खा रही थी. उसने बताया, "बेंगलुरु में उबर ड्राइवरों द्वारा अलग-अलग नंबर प्लेट इस्तेमाल करना आम बात है, इसलिए जब हम गाड़ी में बैठे तो हमने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा."

reddit viral post

एमी ने पोस्ट में आगे लिखा, "हमने सुरक्षा और विश्वसनीयता की उम्मीद में उबर को चुना, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं. यह बेहद निराशाजनक और चिंताजनक है. मैं इस तरह के व्यवहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती हूं." एमी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें एमी ड्राइवर से भिड़ती और उसे बार-बार गाड़ी रोकने के लिए कहती नज़र आ रही हैं.

