सर्वे: बीयर में बर्फ मिलाते हैं Gen-Z! क्या इससे ये खराब नहीं होती?

बीयर में जब भी कोई बर्फ डालता है तो उसे तुरंत टोक किया जाता है, यह कहकर इससे बीयर डाइल्टूट हो जाएगी और खराब हो जाएगी. लेकिन जेन जी अपने मन के मुताबिक काम करते हैं. सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज शेयर किए जा रहे हैं जिनमें जेन जी बीयर के साथ आइस डालकर पी रहे हैं.

बीयर को ठंडा करने के लिए यह फॉर्मूला अपनाया जा रहा है. TikTok सर्च से ऐसे दर्जनों वीडियो सामने आ रहे हैं. एक टिकटॉक यूजर ने अपना वीडियो भी शेयर किया है. इस वीडियो में यूजर बीयर में आइस क्यूब्स डालकर पीता है. वीडियो के कैप्शन में शख्स ने लिखा, 'यह बीयर पीने का सबसे ताज़ा तरीका है.

दरअसल, डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2,000 ब्रिटिश लोगों की शराब पीने की आदतों पर एक सर्वेक्षण किया, जिसमें पाया गया कि 18 से 35 वर्ष की आयु के लगभग तीन में से एक व्यक्ति बीयर में बर्फ डालना पसंद कर रहा है. इसके अलावा एक वीडियो और वायरल है जिसमें एक टिकटॉक यूजर बीयर में बर्फ और नींबू डालकर पी रही है और गिलास के किनारे नमक लगा हुआ है.

Advertisement

क्या पानी मिलाने से बीयर खराब हो जाती है?

रिपोर्ट के अनुसार, जेन जी बीयर को ठंडा रखने के लिए उसमें बर्फ डालते हैं. इसके अलावा थाइलैंड और वियतनाम में भी आमतौर पर लोग बीयर में आइस क्यूब्स डालकर पीते हैं. यह बहुत आम बात है. आप बियर में बर्फ मिला सकते हैं, लेकिन बियर के शौकीन आमतौर पर इसकी सलाह नहीं देते क्योंकि पिघलती बर्फ बियर को पतला कर देती है जिससे उसका स्वाद, सुगंध और बनावट में थोड़ा अंत आ जाता है.

कुछ लोग मानते हैं कि बियर में बर्फ डालने से उसका स्वाद और बनावट बिगड़ जाती है. फिर भी, गर्म मौसम में या जब तुरंत ठंडी करने की ज़रूरत हो तो हल्की लेगर जैसी बियर को ठंडा करने का यह आसान तरीका हो सकता है. बर्फ मिलाने के बाद इसका स्वाद थोड़ा हल्का पड़ा जाता है. हालांकि, अगर आपकी बीयर गर्म है और उसमें उसे बर्फ मिला रहे हैं तो इसकी मात्रा थोड़ी कम रखनी चाहिए और इसे जल्दी खत्म कर लेना चाहिए. यह इसी तरह से है जैसे आपने जूस में पानी मिला दिया हो. उसमें जूस तो रहता है लेकिन उसका ऑरिजनल टेस्ट नहीं रहता. अगस आइस डालने के बाद आपको बीयर का फ्लेवर पसंद आ रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है.

---- समाप्त ----