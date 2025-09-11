पहले एक शेर ने गाड़ी से निकाला, फिर कई आ गए... चिड़ियाघर के कर्मचारी को शेरों ने जिंदा चबाया!

बैंकॉक के एक चिड़ियाघर में उस समय हड़कंप मच गया, जब शेरों के झुंड ने अचानक चिड़ियाघर के कर्मचारी पर हमला कर दिया. पर्यटकों के सामने हुआ यह खौफनाक मंजर हर किसी को दहला रहा है. इस दौरान लोग कर्मचारी को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शेरों के हमले से कर्मचारी की जान बच नहीं पाती.

Thethaiger.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, 10 सितंबर की सुबह 11 बजे, चिड़ियाघर का एक कर्मचारी जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकला, करीब 10 मीटर दूर खड़ा एक शेर पीछे से आया, और आदमी को जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद शेर उसे काटने लगा. कुछ ही देर में तीन-चार और शेर भी शामिल हो गए और उन्होंने मिलकर कर्मचारी को जानलेवा चोटें पहुंचा दी.

लोग चाहते थे बचाना पर नहीं हुई हिम्मत

घटना के वक्त चिड़ियाघर में कई घूमने आए लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने मदद भी करनी चाही, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि मदद कैसे करें. पर्यटकों ने शेरों का ध्यान भटकाने के लिए कार के हॉर्न बजाए और जोर-जोर से चिल्लाए, लेकिन शेरों ने उसे नहीं छोड़ा.

शुरुआत में कुछ लोगों को ये भी लगा कि शेर उस कर्मचारी को पहचानते होंगे, शायद वो उनका मालिक या केयरटेकर हो. लेकिन शेर करीब 15 मिनट तक उसे काटते रहे, जब तक अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंचे गए. इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

Advertisement

अधिकारियों ने शेर से छुड़वाया

बैंकॉक के इस चिड़ियाघर में इंटरनेशनल विजिटर भी आते हैं, यह काफी मशहूर है, लेकिन इस घटना के बाद लोग चिड़ियाघर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. जू प्रशासन ने पुष्टि की कि स्टाफ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और घायल कर्मचारी को पास के अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, कर्मचारी की मौत हो गई है.

अधिकारियों ने अभी तक पीड़ित की पहचान सार्वजनिक नहीं की है, क्योंकि पहले उसके परिवार को सूचना दी जानी है. बताया जा रहा है कि जांचकर्ता अब इस घटना को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के बावजूद शेरों ने एक स्टाफ मेंबर पर हमला कैसे किया.

यह घटना जू की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, वहां के स्टाफ और खतरनाक जानवरों के बीच दूरी, विजिटर की निगरानी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तैयारी पर सवाल पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं

---- समाप्त ----