scorecardresearch
 

Feedback

Video: ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने जापान में कब्र के पास की ये घिनौनी हरकत! दूतावास को भी करना पड़ गया ट्वीट

जापान के एक कब्र पर श्रद्धांजलि के रूप में रखे बीयर कैन को एक ऑस्ट्रेलियाई टूरिस्ट पी गया. ऐसा करते हुए उसने एक वीडियो भी शेयर किया है. इस वीडियो पर बवाल मचा हुआ है और अब ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने भी अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है.

Advertisement
X
जापान घूमने गया टूरिस्ट कब्र पर रखी बीयर उठाकर पी गया (Photo - Instagram/@lochie__jones)पी
जापान घूमने गया टूरिस्ट कब्र पर रखी बीयर उठाकर पी गया (Photo - Instagram/@lochie__jones)पी

जापानी लोग अपने मृतकों के सम्मान में कब्रों पर भोजन और ड्रिंक्स रखते हैं. ऐसे में जापान घूमने गया एक टूरिस्ट व्लॉगिंग करते हुए जब एक स्थानीय कब्रिस्तान पहुंचा तो एक कब्र पर बीयर का कैन रखा हुआ था. वह उसे उठाकर पी गया. ऐसा करते हुए उसने एक वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.   

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार जापान में ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने इस वीडियो को लेकर चेतावनी जारी की. इसमें वह अपने देश के यात्रियों से सांस्कृतिक संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह किया है. यह चेतावनी उस वीडियो पर ऑनलाइन लोगों के आक्रोश जाहिर करने के बाद जारी की गई. 

सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया वीडियो
इंस्टाग्राम पर @lochie__jones नाम के हैंडल से ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक लोची जोन्स ने कब्र पर रखी बीयर पीते हुए वीडियो पोस्ट किया था. उसने आओकिगाहारा जंगल के पास इसे शूट किया था. इस  फुटेज में उन्हें यामानाशी प्रान्त में एक कब्रिस्तान में प्रवेश करते हुए और एक कब्र के पास रुकते हुए दिखाया गया है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lochie Jones (@lochie__jones)

सम्बंधित ख़बरें

Mysterious bag thrown out of the White House
चर्चा में ये रहस्यमय बैग, जो किसी ने व्हाइट हाउस के कमरे से फेंका! ट्रंप ने दी ये सफाई 
china army - female soldiers look
China की महिला आर्मी, जानें क्यों है सबसे अलग? 
indian-origin-couple-survive-suv-crash-while-dining-at-irving-restaurant
रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे भारतीय मूल के कपल, तभी शीशा तोड़कर घुसी SUV…  
complicated-medical-case-pregnant-woman-35cm-cyst-safe-delivery
8 महीने की प्रेग्नेंट थी महिला! पेट से निकली ऐसी चीज कि हैरान रह गए डॉक्टर 
बेंगलुरु के एक कपल ने वीडियो शेयर कर बताया कि अगस्त में उन्होंने ₹5.9 लाख मंथली खर्च किया है. Photo: (Instagram/ @escapetolandscapes)
बेंगलुरु कपल का मंथली खर्च ₹5.9 लाख, ट्रैवल पर ही उड़ाते ₹3.5 लाख, साथ में हर महीने 1 लाख की SIP 

वहां एक कब्र पर जापानी बीयर कैन रखा हुआ था. जोन्स का कहना है कि उन्होंने कैन खोलने और उसे पीने से पहले सिक्का उछाला. फिर बीयर पीने लगता है. इसके बाद वह कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए कब्र पर सिगरेट रख देता है.

Advertisement

जापान में मृतकों के सम्मान में कब्रों पर रखे जाते हैं भोजन और ड्रिंक्स
जापानी परंपरा में, कब्रों पर रखे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थ मृतकों के सम्मान में श्रद्धांजलि के रूप में होते हैं, न कि आगंतुकों के लिए जलपान के रूप में. इस हरकत को व्यापक रूप से घोर अपमानजनक माना गया. क्योंकि इसे मृतकों से चोरी करने के समान माना जाता है.

यह वीडियो सामने आने के बाद जोन्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाने लगी. एक व्यक्ति ने उनके पोस्ट पर लिखा - कल्पना कीजिए कि आप किसी दूसरे देश में जाकर लोगों की कब्रों का अनादर करें और प्रियजनों के लिए छोड़े गए चढ़ावे को चुरा लें. यह बेहद घटिया व्यवहार है.

ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने जारी की चेतावनी
वहीं ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने अपने बयान में कहा कि जापान स्थित ऑस्ट्रेलियाई दूतावास, जापानी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करता है. ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाले यात्री स्थानीय कानूनों और नियमों का सम्मान और पालन करें. हम जापान आने वाले यात्रियों को उचित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करते है. हम इन मामलों को गंभीरता से लेते हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं.

टूरिस्ट ने मांगी माफी 
इस बीच, स्थानीय मीडिया ने बताया कि पुलिस ने जोन्स के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू कर दी है. यामानाशी पुलिस का फ़ूजी योशिदा थाना वीडियो की जांच कर रहा है और तथ्यों की पुष्टि कर रहा है.

Advertisement

वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद, जोन्स ने माफी मांगी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा -देखिए, अगर आपको लगा कि मैंने आपके मृतकों का अपमान किया है, तो मुझे खेद है. यह एक गलती थी. मैं साफ-साफ कह रहा हूं. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement