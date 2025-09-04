Video: ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने जापान में कब्र के पास की ये घिनौनी हरकत! दूतावास को भी करना पड़ गया ट्वीट

जापानी लोग अपने मृतकों के सम्मान में कब्रों पर भोजन और ड्रिंक्स रखते हैं. ऐसे में जापान घूमने गया एक टूरिस्ट व्लॉगिंग करते हुए जब एक स्थानीय कब्रिस्तान पहुंचा तो एक कब्र पर बीयर का कैन रखा हुआ था. वह उसे उठाकर पी गया. ऐसा करते हुए उसने एक वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार जापान में ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने इस वीडियो को लेकर चेतावनी जारी की. इसमें वह अपने देश के यात्रियों से सांस्कृतिक संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह किया है. यह चेतावनी उस वीडियो पर ऑनलाइन लोगों के आक्रोश जाहिर करने के बाद जारी की गई.

सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया वीडियो

इंस्टाग्राम पर @lochie__jones नाम के हैंडल से ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक लोची जोन्स ने कब्र पर रखी बीयर पीते हुए वीडियो पोस्ट किया था. उसने आओकिगाहारा जंगल के पास इसे शूट किया था. इस फुटेज में उन्हें यामानाशी प्रान्त में एक कब्रिस्तान में प्रवेश करते हुए और एक कब्र के पास रुकते हुए दिखाया गया है.

वहां एक कब्र पर जापानी बीयर कैन रखा हुआ था. जोन्स का कहना है कि उन्होंने कैन खोलने और उसे पीने से पहले सिक्का उछाला. फिर बीयर पीने लगता है. इसके बाद वह कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए कब्र पर सिगरेट रख देता है.

जापान में मृतकों के सम्मान में कब्रों पर रखे जाते हैं भोजन और ड्रिंक्स

जापानी परंपरा में, कब्रों पर रखे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थ मृतकों के सम्मान में श्रद्धांजलि के रूप में होते हैं, न कि आगंतुकों के लिए जलपान के रूप में. इस हरकत को व्यापक रूप से घोर अपमानजनक माना गया. क्योंकि इसे मृतकों से चोरी करने के समान माना जाता है.

यह वीडियो सामने आने के बाद जोन्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाने लगी. एक व्यक्ति ने उनके पोस्ट पर लिखा - कल्पना कीजिए कि आप किसी दूसरे देश में जाकर लोगों की कब्रों का अनादर करें और प्रियजनों के लिए छोड़े गए चढ़ावे को चुरा लें. यह बेहद घटिया व्यवहार है.

ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने जारी की चेतावनी

वहीं ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने अपने बयान में कहा कि जापान स्थित ऑस्ट्रेलियाई दूतावास, जापानी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करता है. ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाले यात्री स्थानीय कानूनों और नियमों का सम्मान और पालन करें. हम जापान आने वाले यात्रियों को उचित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करते है. हम इन मामलों को गंभीरता से लेते हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं.

टूरिस्ट ने मांगी माफी

इस बीच, स्थानीय मीडिया ने बताया कि पुलिस ने जोन्स के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू कर दी है. यामानाशी पुलिस का फ़ूजी योशिदा थाना वीडियो की जांच कर रहा है और तथ्यों की पुष्टि कर रहा है.

वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद, जोन्स ने माफी मांगी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा -देखिए, अगर आपको लगा कि मैंने आपके मृतकों का अपमान किया है, तो मुझे खेद है. यह एक गलती थी. मैं साफ-साफ कह रहा हूं. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था.

