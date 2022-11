The Curse Of Atuk: शापित फिल्म की ऐसी स्क्रिप्ट, जिस एक्टर ने भी पढ़ी उसकी हो गई मौत

कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज का आइना होती हैं. एक अनुमान के अनुसार, पूरी दुनिया में 2 से ढाई हजार के करीब कमर्शियल फिल्मों (Commercial films) का निर्माण किया जाता है. जिनमें से कुछ फिल्में सामान्य होती हैं. वहीं, कुछ फिल्में बेहद खास होती हैं. किसी फिल्म को म्यूजिक, किसी को स्क्रिप्ट तो किसी फिल्म को एक्टिंग के लिए याद रखा जाता है. लेकिन आज हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे उसकी विचित्र मिस्ट्री के लिए आज भी याद किया जाता है.

इस फिल्म का नाम है 'अटूक' (Atuk), जिसे इसकी विचित्र मिस्ट्री के कारण कभी पूरा नहीं किया जा सका. क्योंकि जिस भी एक्टर ने इस फिल्म में हीरो का रोल करने के नजरिए से स्क्रिप्ट को पढ़ा उसकी मौत हो गई. सुनने में यह बात अटपटी लगती है लेकिन यह सच है. शुरुआत में लोगों ने इसे महज एक इत्तेफाक समझा. लेकिन जब एक दो नहीं बल्कि 6 एक्टर्स की एक के बाद एक मौत हो गई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री समेत लोगों के होश उड़ गए.

अलास्का के नौजवान की कहानी

कहानी की शुरुआत होती है कनाडाई लोकगीत से. उस लोकगीत की कहानी के मुताबिक, एक खूबसूरत लड़की अलास्का की पहाड़ियों में घूमने आती है. तभी वहां के एक नौजवान को उस लड़की को देखते ही प्यार हो जाता है. जब वह लड़की वहां से जाने लगती है, तब वह नौजवान उस लड़की की गाड़ी में छुपकर बैठ जाता है और न्यू यॉर्क शहर पहुंच जाता है. धीरे-धीरे अपनी मेहनत के बल पर वह एक बड़ा आदमी बन जाता है. उसकी गिनती शहर के नामी लोगों में होने लगती है. लेकिन अंतत: वो लड़का उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि अपना सब कुछ गंवा बैठता है और उसकी मौत हो जाती है.

लोकगीत पर लिखा गया नॉवेल

'न्यू यॉर्क पोस्ट' के मुताबिक, इस लोकगीत पर 1963 में एक नॉवेल भी लिखा गया, जिसका नाम था 'द इंकंपेरेबल अटूक' (The Incomparable Atuk). इसे मोर्डेकाई रिचलर (Mordecai Richler) ने लिखा था. 1977 में कनाडाई फिल्म डायरेक्टर नॉर्मन जैविसन (Norman Jewison) ने उस समय के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर टॉड कैरोल (Todd Carroll) को इस नॉवल पर फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने का काम दिया. टॉड को इस फिल्म की स्क्रिप्ट को तैयार करने में पूरे 2 साल का समय लगा. 1979 में फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हुई.

जॉन बेलूशी (Getty Images)

पहले एक्टर जॉन बेलूशी की मौत

सबसे पहले फिल्म में हीरो के रूम में कॉमेडियन एक्टर जॉन बेलूशी (John Belushi) को चुना गया. उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई. उन्होंने फिल्म में अटूक यानि हीरो का रोल प्ले करने के लिए हां कर दी. यहीं से इस रहस्यमयी स्क्रिप्ट को मिला अपना पहला शिकार. क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ दिन बाद ही जॉन बेलूशी एक होटल के कमरे में ड्रग ओवरडोज के कारण मृत पाए गए. इस मौत के बाद फिल्म प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा.

सैम किनिसन (Getty Images)

दूसरे एक्टर सैम किनिसन की मौत

लेकिन 1987 में एक और कॉमेडियन एक्टर सैम किनिसन (Sam Kinison) को इस फिल्म में लेने का सोचा गया. उन्हें यह स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई. सैम ने फिल्म में काम करने के लिए हामी तो भर दी थी. लेकिन बाद में उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने की मांग की. उनकी मांग को फिल्म के डायरेक्टर ने मानने से मना कर दिया. इसके कुछ दिन बाद सैम का एक गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ. इसमें उनकी मौत हो गई. कार में उस समय सैम के साथ मौजूद उनके दोस्त ने बताया कि मरने से पहले सैम बस एक ही बात बोल रहे थे 'आई डोन्ट वान्ट को डाई' (I don't want to die). मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों. फिर अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने कहा 'ओके ओके ओके' (Ok ok ok).

जॉन कैंडी (Getty Images)

जॉन कैंडी की होटल के कमरे में मौत

इस मौत के बाद लोगों को लगने लगा कि फिल्म किसी 'बैड लक' से भरी हुई है. इसी वजह से इस फिल्म से जुड़े लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है. वहीं कई लोगों ने इस बात को वहम करार देते हुए नकार दिया. इसके बाद इस फिल्म में अटूक के रोल के लिए जॉन कैंडी (John Candy) को चुना गया. सन 1993 में उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट सौंप दी गई. जॉन ने हीरो के रोल के लिए हामी भर दी. इसके कुछ दिन बाद ही जॉन भी होटल के एक कमरे में संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए. उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) को बताया गया.

माइकल ओ डोनोगी (Getty Images)

स्क्रिप्ट देने वाले शख्स की मौत

इस फिल्म की स्क्रिप्ट माइकल ओ डोनोगी (Michael O'Donoghue) नामक शख्स ने जॉन कैंडी को दी थी. इससे पहले इसी शख्स ने यह स्क्रिप्ट बेलूशी को भी दी थी. इस दौरान माइकल माइकल ओ डोनोगी ने भी कई बार स्क्रिप्ट को पढ़ा था. कहा जाता है कि शायद इसी कारण वह भी स्क्रिट के शाप की चपेट में आ गए और उनकी भी असमय मौत हो गई. अब लोग काफी हद तक इस बात से सहमत हो चुके थे कि जो कोई भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ता है उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है.

क्रिस फार्ले (Getty Images)

दो और एक्टर्स की मौत

इसके बाद स्क्रिप्ट में बदलाव करके उसे एक्टर्स क्रिस फार्ले (Chris Farley) और जॉन हार्टमैन (Phil Hartman) को पढ़ने के लिए दिया गया. दोनों ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी. लेकिन पहले फार्ले फिर हार्टमैन, दोनों की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इन मौतों के बाद अब सभी लोग मान चुके थे कि ये एक शापित स्क्रिप्ट है. जो भी इसे पढ़ता है उसकी मौत होना तय है.

जॉन हार्टमैन (Getty Images)

'न्यू यॉर्क पोस्ट' के मुताबिक, इसी कारण इस फिल्म प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया. साथ ही इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट को किसी गुप्त जगह में छुपा दिया गया ताकि कोई और इस शापित स्क्रिप्ट का शिकार न बने. हालांकि, इस स्क्रिप्ट की कॉपी आज भी इंटरनेट पर मौजूद है. लेकिन असली स्क्रिप्ट को कहां छुपाया गया इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है.