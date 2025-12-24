इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद की मौत का खुला राज... इस वजह से गई थी जान

दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद की मौत का कारण सामने आया. पिछले महीने अमेरिका स्थित एक होटल में अनुनय की लाश मिली थी. इसके बाद सोशल मीडिाय पर हड़कंप मच गया था. अब जाकर मौत के कारणों का खुलासा हुआ है.

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद , जो 4 नवंबर, 2025 को लास वेगास स्ट्रिप के एक होटल के कमरे में मृत पाए गए थे. अब जांच के बाद उनकी मौत की वजह सामने आई है. मीडिया रिपोर्टों में यह बताया गया है कि अनुनय की मौत फेंटानिल और शराब के ओवरडोज से हुई थी.

इस वजह से हुई थी इंफ्लुएंसर की मौत

टीएमजेड की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया स्टार की मौत का आधिकारिक कारण 'फेंटानिल और इथेनॉल के मिलने से बना जहर था. उनकी मृत्यु आकस्मिक थी. यह जानकारी नेवादा के क्लार्क काउंटी के अधिकारियों ने दी है, जहां उनकी मृत्यु हुई थी.

सूद के परिवार ने 6 नवंबर को उनके आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से एक संदेश में उनके निधन की खबर का खुलासा किया, जिससे समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई.

एक इवेंट में शामिल होने गए थे लास वेगास

यह इंफ्लुएंसर लास वेगास में विन लास वेगास में आयोजित स्ट्रिप शटडाउन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था. इसमें ऑटोमोबाइल जगत के दिग्गज होरासियो और क्रिश्चियन वॉन कोएनिगसेग भी शामिल थे.

अनुनय को मिला था यूएई का गोल्डन वीजा

8 न्यूज नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों को सूद का शव विन लास वेगास के एक कमरे में मिला. उनके शव के साथ कमरे में "नशीले पदार्थ" भी बरामद हुए. गोल्डन वीजा धारक लंबे समय से यूएई के निवासी हैं और उन्हें भारत में यूएई के राजदूत अब्दुलनासेर अलशाली के पॉडकास्ट 'सीट 07ए' में शामिल होने का अवसर भी मिला था.

