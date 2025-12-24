scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद की मौत का खुला राज... इस वजह से गई थी जान

सोशल मीडिया स्टार नवंबर में लास वेगास स्ट्रिप के एक होटल के कमरे में मृत पाए गए थे. अब जाकर उनकी मौत के कारणों का खुलासा हुआ है.

Advertisement
X
अनुनय सूद की अमेरिका के एक होटल के कमरे में मिली थी लाश (Photo - Instagram/@anunaysood)
अनुनय सूद की अमेरिका के एक होटल के कमरे में मिली थी लाश (Photo - Instagram/@anunaysood)

दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद की मौत का कारण सामने आया. पिछले महीने अमेरिका स्थित एक होटल में अनुनय की लाश मिली थी. इसके बाद सोशल मीडिाय पर हड़कंप मच गया था. अब जाकर मौत के कारणों का खुलासा हुआ है. 

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर  अनुनय सूद , जो 4 नवंबर, 2025 को लास वेगास स्ट्रिप के एक होटल के कमरे में मृत पाए गए थे. अब जांच के बाद उनकी मौत की वजह सामने आई है. मीडिया रिपोर्टों में यह बताया गया है कि अनुनय की मौत फेंटानिल और शराब के ओवरडोज से हुई थी.

इस वजह से हुई थी इंफ्लुएंसर की मौत
टीएमजेड की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया स्टार की मौत का आधिकारिक कारण 'फेंटानिल और इथेनॉल के मिलने से बना जहर था.  उनकी मृत्यु आकस्मिक थी. यह जानकारी नेवादा के क्लार्क काउंटी के अधिकारियों ने दी है, जहां उनकी मृत्यु हुई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Contingency Argument meaning
उन शब्दों का मतलब समझिए... जिनपर टिकी रही 'डज गॉड एग्जिस्ट' बहस
एक रूसी परिवार ने भारत को अपना स्थायी घर बना लिया. ( Photo: yana.in.india)
बेंगलुरु में रहने वाली रूसी महिला ने कहा- भारत सिर्फ देश नहीं, बल्कि हमारा घर है, पोस्ट वायरल
साल भर में करीब 9.3 करोड़ बार बिरयानी ऑर्डर किया गया. ( Photo: Pixabay
10 साल से लगातार भारत की पहली पसंद बनी बिरयानी, Swiggy से हर मिनट किए गए  194 ऑर्डर 
Dubai five star hotel murder
होटल के कमरे में एयर होस्टेस मिली खून से लथपथ... एक्स हसबैंड ने की थी हत्या
2025 में लोगों ने स्विगी इंस्टामार्ट पर जरूरत के सामान के साथ-साथ शौक और लग्जरी चीजों पर भी दिल खोलकर खर्च किया. ( Photo: Pixabay)
चेन्नई के एक शख्स ने सालभर में खरीदे 1 लाख से ज्यादा के कंडोम! इतनी बार किया ऑर्डर

सूद के परिवार ने 6 नवंबर को उनके आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से एक संदेश में उनके निधन की खबर का खुलासा किया, जिससे समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई.

Advertisement

एक इवेंट में शामिल होने गए थे लास वेगास
यह इंफ्लुएंसर लास वेगास में विन लास वेगास में आयोजित स्ट्रिप शटडाउन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था. इसमें ऑटोमोबाइल जगत के दिग्गज होरासियो और क्रिश्चियन वॉन कोएनिगसेग भी शामिल थे.

अनुनय को मिला था यूएई का गोल्डन वीजा
8 न्यूज नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों को सूद का शव विन लास वेगास के एक कमरे में मिला. उनके शव के साथ कमरे में "नशीले पदार्थ" भी बरामद हुए. गोल्डन वीजा धारक लंबे समय से यूएई के निवासी हैं और उन्हें भारत में यूएई के राजदूत अब्दुलनासेर अलशाली के पॉडकास्ट 'सीट 07ए' में शामिल होने का अवसर भी मिला था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement