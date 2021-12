महिला IPS जिसकी बहादुरी की हो रही तारीफ, जंगल की फोटोज VIRAL

छत्तीसगढ़ की महिला IPS अधिकारी अंकिता शर्मा सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी चर्चा में हैं. IPS अंकिता शर्मा की कुछ फोटोज भी वायरल हो गई हैं. इन फोटोज में IPS हाथ में हथियार लेकर जंगल में अपने साथियों के साथ मोर्चा संभालते नजर आती हैं. अंकिता सिर में गमछा बांधे भी दिखाई देती हैं.

शिवानी वशिष्ठ नामक ट्विटर यूजर ने अंकिता को लेकर ट्वीट किया है, जिस पर कई आईपीएस अधिकारियों समेत बॉलीवुड की एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी कमेंट किया है.

शिवानी वशिष्ठ ने अपने ट्वीट में लिखा, “बस्तर में पहली बार नक्सल ऑपरेशन की कमान महिला IPS के हाथों में @ankidurg मैम. अंकिता मैम वो शख्स हैं, जो खुद अफसर बनने के बाद युवाओं को भी आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. छोटे बच्चों से भी बहुत प्यार करती है मैम.”

इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए रवीना टंडन ने लिखा कि “True Blue Blooded Heroines .. #proudindianwomen''. उनके इस ट्वीट पर कई अन्य लोगों ने भी कमेंट किए हैं. इसके जवाब में अंकिता ने रवीना को शुक्रिया भी कहा है.

आईपीएस आरके विज ने लिखा, ''हमें तुम पर गर्व है अंकिता.'' दूसरे यूजर ने लिखा, ''गर्व है आप पर हम सभी को. सभी लोगों के लिए ये एक प्रेरणा है कि बेटी कमजोर नहीं होती. जय हिंद.'' मैं भी अपनी बेटी को अंकिता जैसा ही बनाउंगा. भारत की इस बेटी पर हमें गर्व है.''

Proud of you Ankita — RK Vij (@ipsvijrk) December 28, 2021

Sherni hain aap Garv h aap per hum sabo ko. Inspiration for all that beti h kamjoor nahi. JAI HIND — JAHAN (@JAHAN45361598) December 28, 2021

I would like my daughter to be another @ankidurg . God bless the daughter of India Ankita. — संदीप “कृष्णदास” चौधरी (@Sandeep09598328) December 28, 2021

छत्तीसगढ़ की महिला IPS अधिकारी अंकिता शर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव दिखाई देती हैं. ट्विटर पर उन्होंने खुद को Servant for the Civils, Law Enforcement Officer (LEO). An observant & Proud Indian Citizen बताया है. ट्विटर पर अंकिता Positivity से जुड़े ट्वीट्स लगातार करती हैं.

Ankita Sharma IPS का इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है जहां उनके 4 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. आगे देखिए Ankita Sharma के कुछ और PHOTOS...