'आप पहले शर्ट के बटन बंद कीजिए'... एयरहोस्टेस के इस कमेंट पर भड़की मॉडल!

फ्लाइट में जब एक मॉडल को एयर होस्टेस ने कपड़े ठीक से पहनने की हिदायत दी तो उसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया. मॉडल ने एयरलाइन को टैग करते हुए लिखा कि क्या अच्छी फीगर होने पर विमान में एथलेटिक पोशाक पहनना मना है. उसने एयर होस्टेस पर भेदभाव करने का आरोप लगाया.

प्लेन में एयर होस्टेस के ठीक से कपड़े पहनने की हिदायत पर एक मॉडल भड़क गई (Photo - X/@saracheeky1)
अमेरिका में एक प्लेन पर चढ़ने से पहले मॉडल को एयर होस्टेस ने शर्ट के बटन लगाने को कहा. बस इस बात से मॉडल भड़क गई और उसने सोशल मीडिया पर एयरलाइन कर्मी की इस हरकत की शिकायत कर दी. इसके बाद यह बात काफी बढ़ गई और एयरलाइन ने इस घटना को लेकर खेद भी जताया.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार,  सारा ब्लेक चीक नाम की मॉडल का दावा है कि अमेरिकन एयरलाइन की एक एयर होस्टेस ने उसे फ्लाइट के दौरान शर्ट का  बटन लगाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उनके कपड़े  उसे अनुचित लग रहे थे. सारा ने एयर होस्टेस पर भेदभाव करने का आरोप लगाया. 

मॉडल ने सोशल मीडिया पर की शिकायत
इसके बाद सारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल पोस्टों की श्रृंखला में इस घटना के बारे में विस्तार से बताया है. 34 साल की मॉडल ने बताया कि यह घटना रविवार रात को हुई जब वह अटलांटा की यात्रा कर रही थीं. 

सोशल मीडिया ग्रैब

उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिकनएयर की एयर होस्टेस ने मुझसे कहा कि मुझे फ्लाइट में चढ़ने से पहले अपनी शर्ट के बटन लगाने होंगे. मुझे नहीं पता था कि अमेरिकन एयरलाइंस का एक ड्रेस कोड है. इसके अनुसार अगर आपकी फीगर अच्छी है तो आप एथलेटिक पोशाक नहीं पहन सकतीं हैं. 

मॉडल का दावा रंग को लेकर हुआ भेदभाव
इसके अलावा उन्होंने शिकायत की है  कि विमान में अन्य यात्रियों ने भी उनके जैसे कपड़े पहने थे. इसके बावजूद सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया. आगे के पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज सुबह  दो बार रीशेड्यूल हुई और फिर देरी के बाद आखिरकार अटलांटा से निकल रही हूं. 

मॉडल ने रंग अलग होने की वजह से एयर होस्टेस पर भेदभाव का आरोप लगाया. अब फ्लाइट अटेंडेंट मुझे अपनी शर्ट के बटन लगाने को कह रही है, लेकिन उन दूसरी महिलाओं को नहीं जो वही कपड़े पहने हुए हैं. क्योंकि उनका रंग मुझसे अलग है. 

एयरलाइन ने जताया खेद
इस पर एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा कि हमारे यहां ग्राहकों और टीम के सदस्यों के प्रति सम्मान की गहरी संस्कृति है. यदि हमारी सर्विस को फ्रेंडली नहीं रही तो इसके लिए हमें खेद है. उन्होंने आगे कहा कि हम आंतरिक रूप से क्रू मेंबर के लीडर्स के साथ इस अनुभव को साझा कर रहे हैं. साथ ही  हम चाहेंगे कि यदि संभव हो तो हमारे विशेषज्ञ इस पर करीब से नजर डालें.

इसके साथ ही एयरलाइन ने बताया कि अमेरिकन एयरलाइंस की परिवहन संहिता में यात्रियों को उचित पोशाक पहनने की सलाह दी गई है तथा कहा गया है कि नंगे पैर या आपत्तिजनक कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है.

ऐसे कपड़े पहनी थी मॉडल 
इस पर चीक ने भी अपने पहनावे की एक तस्वीर साझा की. जिसमें वह एक पीले रंग की  शर्ट के नीचे एक क्रॉप्ड टॉप पहने दिख रहे है. इसमें उनका मिड्रिफ दिख रहा है, जिसे डेनिम पैंट और स्नीकर्स के साथ जोड़ा गया है.

इस तस्वीर के साथ मॉडल ने लिखा है कि यह वही पोशाक है जिसके बारे में अमेरिकनएयर की फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा था कि मुझे विमान में चढ़ने से पहले इसे ठीक करना होगा.

