सोने के दांत तो बहुत देखे होंगे... इस शख्स ने तो हीरा आंख में जड़वा लिया

एक शख्स ने अपनी नकली आंख में 2 कैरेट का हीरा जड़वा लिया. इस तरह उसकी नकली आंख शरीर का सबसे महंगा अंग बन गया. हीरे की आंख की वजह से इस शख्स की काफी चर्चा हो रही है.

शख्स ने अपनी नकली आंख में जड़वा लिए हीरे (Photo - AI Generated)
शख्स ने अपनी नकली आंख में जड़वा लिए हीरे (Photo - AI Generated)

फिल्मों और टीवी में कई बार ऐसे कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जिनके कुछ दांत सोने के बने होते हैं. असल जिंदगी में भी कई ऐसे रईस लोग हैं, जो सोने के नकली दांत बनवाते हैं. लेकिन, यहां एक ऐसे शख्स की बात हो रही है, जो सोने के दांत बनवाने से भी एक कदम आगे निकल गया. इसने अपनी आंख में 2 कैरेट का हीरा ही जड़वा लिया. 

Odditycentral की एक रिपोर्ट के अनुसार, अलबामा के मूल निवासी स्लेटर जोन्स के पास दुनिया की सबसे महंगी आर्टिफिशियल आंख है. जोन्स एक आभूषण की दुकान के मालिक हैं और उन्होंने अपनी कृत्रिम आंख में 2 कैरेट का हीरा जड़वा लिया. 

राइड साइड की आंख में लगा है हीरा
अपनी दाहिनी आंख की रोशनी पूरी तरह खो देने के बाद, अलबामा के इस आभूषण स्टोर के मालिक ने अपनी नई नकली आंख में हीरा जड़वाकर उसे व्यक्तिगत रूप देने का निर्णय लिया. एक भयानक बीमारी के कारण अपनी दाहिनी आंख गंवाने के बाद, इस ज्वेलरी स्टोर के मालिक ने आर्टिफिशियल आंख लगाने के विशेषज्ञ जॉन लिम के पास पहुंचा. 

क्रिएटिव आर्टिफिशियल आंख बनाने का दिया था ऑर्डर
वहां जोन्स ने एक स्पेशल आर्टिफिशियल आंख बनाने का ऑर्डर दिया. वह एक ऐसा आंख चाहता था, जिससे वह खुद को एक ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में अपनी पहचान को सही मायने में दर्शा सके. उसने हीरे के बीच में दो कैरेट का हीरा लगा देने को कहा. 

रोशनी पड़ते ही चमक उठती है आंख
जोन्स की आंखों में लगा हीरा लाइट पड़ने पर चमक उठता है. अपनी इस हीरे वाली आंख की वजह से जोन्स जहां भी जाते हैं, चर्चा का विषय बन जाते हैं. जोन्स ने अपने इस अनोखे आर्टिफिशियल अंग के बारे में कहा कि मैंने अपनी असली आंख खो दी, लेकिन इसने मेरे जीवन में नई रोशनी ला दी है.

 उन्होंने आगे कहा कि यह एक साधारण चिकित्सा उपकरण से कहीं अधिक बन गया है. अब यह एक आर्टिफिशियल आंख नहीं बल्कि एक आर्टफैक्ट बन चुका है. जॉन लिम ने इस अनोखे कृत्रिम अंग के बारे में कहा कि मैंने छह सप्ताह के शिशुओं से लेकर 101 वर्ष तक के बुजुर्ग के लिए लगभग 10,000 कृत्रिम आंखें बनाई हैं, लेकिन यह सबसे महंगी आर्टिफिशियल आंख है.

स्लेटर जोन्स की हीरे की आंख को सोशल मीडिया पर तब से काफी सराहना मिल रही है, जब से उन्होंने इसे कई महीने पहले पहली बार सार्वजनिक किया था. कुछ लोगों ने उनकी इस क्रिएटिविटी की तारीफ की.  वहीं कुछ लोगों ने नकली आंख में असली हीरा लेकर घूमने के खतरे को लेकर उनकी सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की.

