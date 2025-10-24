'मराठी तो बोलनी पड़ेगी, मुंबई उतर तब बताती हूं...',फ्लाइट में शख्स से भिड़ी महिला, देखें Viral Video

मुंबई जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में एक यूट्यूबर और एक महिला यात्री के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला शख्स को कह रही है कि अगर उन्हें मुंबई जाना तो मराठी बोलनी पड़ेगी. जब शख्स ने मना किया तो महिला ने कहा, 'मुंबई उतर फिर दिखाती हूं बदतमीजी क्या होती है.'

सोशल मीडिया पर इस वीडियो से आक्रोश फैल गया है. यह वीडियो माही खान द्वारा अपलोड किया गया था, जो अपने इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, माहीनेर्जी नामक एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं. यह घटना कथित तौर पर कोलकाता से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI676 में हुई है.

मराठी नहीं आने पर धमकाया

वीडियो में महिला शख्स को कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि मराठी बोलो या मुंबई छोड़ दो. वीडियो पोस्ट करते हुए शख्स ने कहा 'आज एयर इंडिया की उड़ान AI676 में एक महिला ने मुझसे यही कहा, और फिर मुझे मुझे मराठी नहीं आती कहने पर धमकाया. हां ऐसा ही हुआ था. 2025 में एक ऐसे देश में जो गर्व से "विविधता में एकता" कहता है.' यह घटना कथित तौर पर कोलकाता से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI676 में हुई.

वीडियो में शख्स ने कहा कि महिला सीट 16A पर बैठी और चिल्लाने लगी कि मुझे मराठी में बात करनी होगी क्योंकि मैं मुंबई जा रही हूं.

जब मैंने शांति से पूछा, "क्या बदतमीज़ी है ये?" तो उसने कहा, "मैं तुम्हें दिखाती हूं कि बदतमीज़ी क्या होती है. मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि यह सिर्फ़ मेरे बारे में नहीं है, यह उस मानसिकता के बारे में है जो ख़तरनाक रूप से सामान्य होती जा रही है.आप किसी भाषा को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. आप सम्मान को धमका नहीं सकते. हालांकि वायरल वीडियो पर कई लोगों ने यह भी लिखा कि क्या पता यह पूरा वीडियो ना हो. पूरी कहानी क्या है, यह किसी को नहीं पता.

कैप्शन में शख्स ने एयर इंडिया से कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा कि प्रिय @airindia कृपया ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करें, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए. किसी भी यात्री को सिर्फ़ दूसरी भाषा बोलने के कारण असुरक्षित या अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए. आइए सुनिश्चित करें कि इसे नज़रअंदाज़ न किया जाए. वीडियो में लोग कमेंट में इंयर इंडिया से सफाई मांग रहे हैं औऱ महिला ने हुंडई कंपनी की शर्ट पहनी हुई है. इसलिए लोग कंपनी से भी जवाब मांग रहे हैं. हालांकि, कई लोगों का कहना है कि इसमें एयर इंडिया और हुंडई की क्या गलती है.

