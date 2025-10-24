प्रीति तुम जहां भी हो...अचानक इंटरनेट पर एयर होस्टेस प्रीति को खोजने लगे लोग, Video Viral

इंस्टाग्राम पर यूजर्स एयर इंडिया फ्लाइट की एयर होस्टेस प्रीति को खोज रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम कॉमिडियन अदिति मित्तल ने प्रीति को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया और वो वायरल हो गया. दरअसल, वीडियो में कॉमिडियन ने बताया कि कुछ सालों पर वे एयर इंडिया फ्लाइट पर सफर कर रही थी और वे बहुत दुखी थीं, तब फ्लाइट अटेंडेंट प्रीति ने उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया और उनका ख्याल भी रखा.
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, अदिति ने 2017 में अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद लंदन से मुंबई के लिए एक आपातकालीन उड़ान को याद किया. उन्होंने कहा, 'मेरे चेहरे से साफ़ ज़ाहिर था कि मैं बहुत दुखी थी. यह एयर होस्टेस, प्रीति, मेरे बिना पूछे मुझे गर्म पानी, चाय, नींबू पानी देती रही. बाद में उसने कहा, अगर इससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाए, तो जब भी मैं वहां से गुज़रूं, मुझे उनके बारे में एक मज़ेदार कहानी सुनाना.'
चूंकि वह अपने पिता के बारे में बात करने के लिए उत्सुक थीं, इसलिए उन्होंने अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखा जो वो प्रीति को बताने लगीं. अदिति ने कहा कि प्रीति के इस व्यवहार ने उन्हें अपने दुःख को कम करने में मदद की. 'अब मेरे पास मेरे पिताजी के सबसे मज़ेदार पलों का लिखित रिकॉर्ड है.' उन्होंने कहा, 'प्रीति, तुम जहां भी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी दिवाली दुनिया की सबसे अच्छी दिवाली होगी.'
इसके अलावा, अदिति ने यह भी बताया कि कैसे इस खास अनुभव ने केबिन क्रू सदस्यों के काम करने के उनके नज़रिए को बदल दिया. उन्होंने कहा, 'मैं भगवान की कसम खाती हूं, एयर होस्टेस एक दबाव वाले केबिन में आसमान में उनके द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को बयां करने का एक बहुत ही साधारण तरीका है.' उन्होंने आगे कहा 'हमें एयर होस्टेस का नाम बदलकर कुछ और बड़ा रखना चाहिए, जो वास्तव में उनके काम की मात्रा को दर्शाता हो.'
एयर इंडिया से लगाई प्रीति को खोजने की गुहार
कमेंट सेक्शन में, कई यूज़र्स ने फ्लाइट अटेंडेंट्स की दयालुता की ऐसी ही कहानियां साझा कीं. एक यूज़र ने कहा,'प्रीति मेरे द्वारा देखे गए ज़्यादातर थेरेपिस्ट से बेहतर थीं. एक अन्य ने कहा, "कन्नड़ में प्रीति का शाब्दिक अर्थ प्यार होता है. आपको सचमुच एक निराशाजनक जगह में प्यार मिला. एक यूज़र ने यह भी कहा, 'यह सचमुच मेरे लिए इस महीने की सबसे दिल को छू लेने वाली रील है. चलो प्रीति को ढूंढते हैं! वह जानती थी कि आपको क्या चाहिए.' सोशल मीडिया पर तबसे लोग प्रीति का अकाउंट सर्च कर रहे हैं.
एयर इंडिया ने अभी तक क्रू मेंबर की पहचान नहीं की है, लेकिन यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में एयरलाइन को टैग करते हुए कॉमेडियन को प्रीति से मिलाने में मदद करने की अपील की है.