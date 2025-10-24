scorecardresearch
 

Feedback

प्रीति तुम जहां भी हो...अचानक इंटरनेट पर एयर होस्टेस प्रीति को खोजने लगे लोग, Video Viral

सोशल मीडिया पर लोग अब एयर इंडिया की एयर होस्टेस प्रीति को ढूंढने में जुट गए हैं. इंस्टाग्राम कॉमेडियन अदिति मित्तल ने एक भावुक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अपने पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद, प्रीति ने उन्हें बिना कहे भावनात्मक सहारा दिया और उनके दुःख को हल्का किया.

Advertisement
X
प्रीति एयर इंडिया फ्लाइट की एयर होस्टेस हैं. (Photo: Air India)
प्रीति एयर इंडिया फ्लाइट की एयर होस्टेस हैं. (Photo: Air India)

इंस्टाग्राम पर यूजर्स एयर इंडिया फ्लाइट की एयर होस्टेस प्रीति को खोज रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम कॉमिडियन अदिति मित्तल ने प्रीति को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया और वो वायरल हो गया. दरअसल, वीडियो में कॉमिडियन ने बताया कि कुछ सालों पर वे एयर इंडिया फ्लाइट पर सफर कर रही थी और वे बहुत दुखी थीं, तब फ्लाइट अटेंडेंट प्रीति ने उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया और उनका ख्याल भी रखा.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, अदिति ने 2017 में अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद लंदन से मुंबई के लिए एक आपातकालीन उड़ान को याद किया. उन्होंने कहा, 'मेरे चेहरे से साफ़ ज़ाहिर था कि मैं बहुत दुखी थी. यह एयर होस्टेस, प्रीति, मेरे बिना पूछे मुझे गर्म पानी, चाय, नींबू पानी देती रही. बाद में उसने कहा, अगर इससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाए, तो जब भी मैं वहां से गुज़रूं, मुझे उनके बारे में एक मज़ेदार कहानी सुनाना.'

चूंकि वह अपने पिता के बारे में बात करने के लिए उत्सुक थीं, इसलिए उन्होंने अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखा जो वो प्रीति को बताने लगीं. अदिति ने कहा कि प्रीति के इस व्यवहार ने उन्हें अपने दुःख को कम करने में मदद की. 'अब मेरे पास मेरे पिताजी के सबसे मज़ेदार पलों का लिखित रिकॉर्ड है.' उन्होंने कहा, 'प्रीति, तुम जहां भी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी दिवाली दुनिया की सबसे अच्छी दिवाली होगी.'

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aditi Mittal (@addymitzy)

सम्बंधित ख़बरें

कमेंट सेक्शन में लोग एयर इंडिया से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. (Photo: Instagram\@ mahinergy)
'मराठी तो बोलनी पड़ेगी, मुंबई उतर तब बताती हूं...',फ्लाइट में शख्स से भिड़ी महिला, देखें Video 
ऑफिस में महिला ने बन ठन चली देखा गाने पर डांस किया है. (Photo: Instagram\@sharma__ji_ki_beti)
ऑफिस पार्टी में महिला का जबरदस्त डांस वायरल, लोग बोले- दीदी आप तो कमाल हो 
Surat railway station crowd
स्टेशन पर लगी 1 KM लंबी लाइन... अब रेलवे ने बताया- क्यों हुआ ऐसा 
truck accident video
ऐसा एक्सीडेंट शायद ही देखा होगा... जो दिखा ट्रक ने उसको मारी टक्कर!  
Man teching a boy
काम है एक साल के बच्चे को पढ़ाना, सैलरी मिलेगी 2 करोड़ रुपये से ज्यादा 

इसके अलावा, अदिति ने यह भी बताया कि कैसे इस खास अनुभव ने केबिन क्रू सदस्यों के काम करने के उनके नज़रिए को बदल दिया. उन्होंने कहा, 'मैं भगवान की कसम खाती हूं, एयर होस्टेस एक दबाव वाले केबिन में आसमान में उनके द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को बयां करने का एक बहुत ही साधारण तरीका है.' उन्होंने आगे कहा 'हमें एयर होस्टेस का नाम बदलकर कुछ और बड़ा रखना चाहिए, जो वास्तव में उनके काम की मात्रा को दर्शाता हो.'

एयर इंडिया से लगाई प्रीति को खोजने की गुहार

कमेंट सेक्शन में, कई यूज़र्स ने फ्लाइट अटेंडेंट्स की दयालुता की ऐसी ही कहानियां साझा कीं. एक यूज़र ने कहा,'प्रीति मेरे द्वारा देखे गए ज़्यादातर थेरेपिस्ट से बेहतर थीं. एक अन्य ने कहा, "कन्नड़ में प्रीति का शाब्दिक अर्थ प्यार होता है. आपको सचमुच एक निराशाजनक जगह में प्यार मिला. एक यूज़र ने यह भी कहा, 'यह सचमुच मेरे लिए इस महीने की सबसे दिल को छू लेने वाली रील है. चलो प्रीति को ढूंढते हैं! वह जानती थी कि आपको क्या चाहिए.' सोशल मीडिया पर तबसे लोग प्रीति का अकाउंट सर्च कर रहे हैं.

एयर इंडिया ने अभी तक क्रू मेंबर की पहचान नहीं की है, लेकिन यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में एयरलाइन को टैग करते हुए कॉमेडियन को प्रीति से मिलाने में मदद करने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement