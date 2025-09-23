13 साल का लड़का लैंडिंग गियर में छिपकर पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट, CISF ने किया गिरफ्तार

दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई. काबुल से उड़ान भरने वाले KAM एयर के विमान RQ-4401 के लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट से एक 13 वर्षीय अफ़ग़ान लड़का निकल आया. सूत्रों के मुताबिक, लड़का काबुल एयरपोर्ट के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसा और विमान के पिछले हिस्से में बने लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में छिप गया. करीब दो घंटे की उड़ान के बाद जैसे ही विमान दिल्ली पहुंचा, एयरलाइन स्टाफ की नजर उस लड़के पर पड़ी.

IGI एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

जब एयरलाइन कर्मियों ने विमान के उतरने के बाद किशोर को विमान के पास घूमते देखा तो हवाई अड्डा सुरक्षा सतर्क हो गई. उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदुज शहर के निवासी इस लड़के को एयरलाइन कर्मचारियों ने पकड़कर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंप दिया. उसे पूछताछ के लिए टर्मिनल 3 ले जाया गया. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में लड़के ने दावा किया कि वह विमान में उत्सुकतावश चढ़ गया था, लेकिन उसे इसमें शामिल जोखिमों की पूरी जानकारी नहीं थी.

एयरलाइन सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल

अधिकारियों ने पुष्टि की कि लड़के को उसी विमान से अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया, जो रविवार दोपहर लगभग 12:30 बजे दिल्ली से रवाना हुआ था. केएएम एयरलाइंस के सुरक्षाकर्मियों ने लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट की गहन जांच की और एक छोटा लाल स्पीकर पाया, जो संभवत उस लड़के का था. अधिकारियों ने बताया कि तोड़फोड़-रोधी उपायों सहित व्यापक जांच के बाद, विमान को सुरक्षित घोषित कर दिया गया. इस घटना ने एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

