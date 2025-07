1 करोड़ कमाने वाले युवक ने कहा- खुश नहीं हूं... हमेशा डिप्रेशन, हेल्थ भी खराब

बिजनेसमैन से एक यूजर ने पूछा - “खुश हो?” तो बिजनेस का जवाब भावुक कर देने वाला था. उन्होंने लिखा-"बहुत अच्छा सवाल... सच कहूं तो बहुत खुश नहीं हूं. मैं पहले खुशमिजाज इंसान था, अब हमेशा तनाव में रहता हूं. सेहत भी ठीक नहीं है. पैसा है, लेकिन फुर्सत नहीं है. लंबी ट्रिप नहीं कर सकता, काम बहुत ज्यादा है."

A young man earning 1 crore annually expressed, "Despite my success, I am not happy." ( Photo: Reddit)